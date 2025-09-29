ICÔNE

Relembre momentos marcantes de Paulo Soares, o 'Amigão' da ESPN

Jornalista faleceu nesta segunda-feira (29), aos 63 anos



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:47

Paulo Soares, o Amigão Crédito: Reprodução

O jornalista Paulo Soares, carinhosamente conhecido como Amigão, faleceu nesta segunda-feira, aos 63 anos. Com três décadas de dedicação à ESPN, marcou gerações de telespectadores e deixou um legado de grandes memórias. A causa da morte não foi divulgada. O velório aconteceu entre 13h e 17h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo.



As recordações mais afetivas de sua carreira estão ligadas aos momentos de leveza e descontração ao lado do colega Antero Greco, que morreu em maio do ano passado, na bancada do SportsCenter. Ainda assim, a trajetória de Amigão foi muito além das brincadeiras: ele esteve presente em coberturas marcantes e viveu intensamente alguns dos maiores acontecimentos do esporte.

Morre o jornalista Paulo Soares, o Amigão 1 de 7

DESPEDIDA DE ANTERO E A FÉ EM NOSSA SENHORA APARECIDA

A morte do parceiro Antero Greco, em maio de 2024, provocou momento de grande emoção ao vivo, durante edição do SportCenter. Paulo Soares, que estava afastado desde a pandemia por causa de problemas de saúde, um deles na coluna, fez uma participação no programa por telefone e emocionou os colegas ao falar sobre a fé de Antero e brincar com o fanatismo dele pelo Palmeiras

"O Antero quase foi padre, bateu na trave. Ele era muito religioso, devoto de Nossa Senhora Aparecida, como eu sou. Eu disse isso: Nossa Senhora Aparecida está te recebendo no seu lindo Bom Retiro. Ele começou no Bom Retiro (bairro onde Antero nasceu em São Paulo) e está voltando para esse lindo bom retiro. É isso aí, e daqui a pouco a gente vai lá, da um último abaixo, um último beijo. E o legal é que ele acaba de mandar para mim que ele percebeu que o céu é verde, não é azul", disse, com a voz embargada nas palavras finais.

GOL 100 DE ROGÉRIO CENI

Torcedor do São Paulo, Paulo Soares teve o privilégio de narrar o centésimo de Rogério Ceni com a camisa tricolor, marcado contra o rival Corinthians, em 2011. "Cem! Cem! Cem. Centésimo! Centésimo! Centésimo", bradou o narrador antes de emendar o grito do gol da consagração do goleiro artilheiro.

AS CRISES DE RISO COM ANTERO GRECO

O jeito irreverente e as risadas da dupla Antero e Amigão ao anunciar ou comentar uma notícia durante o telejornal SportsCenter, da ESPN, contagiavam os espectadores. A parceria começou no ano 2000 e ficou marcada por ser descontraída sem abrir mão do profissionalismo.

Assim surgiram momentos como o do fatídico "Louis Picamoles". Em 2013, o programa repercutia a Copa do Mundo de Rugby quando o nome de um dos destaques da seleção francesa no esporte foi o estopim para um ataque de risos da dupla.

Amigão e Antero viriam a protagonizar uma cena semelhante três anos depois, em 2016. Porém, dessa vez, o nome do jogador de futebol argentino Milton Caraglio, que tinha sido sondado pelo São Paulo, foi o motivo.

Em entrevista ao Estadão, em 2021, Paulo Soares sintetizou qual era o grande mérito de seu trabalho com Antero no SportCenter. "Percebemos que falamos para todos. Homens, mulheres, garotinhos, garotas. Isso tudo passa pela espontaneidade. Conseguimos criar um elo de carinho e respeito, atingindo todas as classes e ideias", opinou na ocasião.

COPA DO MUNDO NA SBT

Além da experiência na TV fechada, Paulo Soares fez sua voz ser ouvida a um público maior durante o período em que trabalhou no SBT, entre 1998 e 2003. No ano em que chegou, narrou a Copa do Mundo e fazia parte de uma equipe de narradores que contava com Silvio Luiz como grande estrela, além de nomes como Téo José e Oscar Ulisses.

Durante a experiência, Amigão teve Milton Neves e Osmar de Oliveira como companheiros nos comentários. Uma de suas narrações foi na semifinal entre França e Itália, na qual os italianos foram eliminados nos pênaltis pelos franceses, que se tornariam campeão em final contra o Brasil.

BRIGA COM TRAJANO

Paulo Andrade também é lembrado por um raríssimo momento de irritação no ar. Em 2006, após breve desentendimento com José Trajano sobre qual seria o próximo tema a ser abordado no Linha de Passe, abandonou o programa.

À época, o ocorrido foi tratado com bastante cuidado pela ESN. Não à toa, foi publicado no site oficial da emissora um vídeo em que os dois apareciam juntos dando explicações.