Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Participante da quinta temporada anunciou nas redes sociais o relacionamento com a empreendedora Débora Lisse

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 21:05

Rivo
Rivo Crédito: Reprodução

Rivo Abreu, 67 anos, que integrou a quinta temporada de “Casamento às Cegas 50+”, usou as redes sociais para anunciar que está em um novo relacionamento. O gestor de câmbio apareceu em uma foto ao lado da empreendedora Débora Lisse e publicou a frase “a verdadeira conquista não está em impressionar, mas em se permitir ser quem é e, ainda assim, ser escolhido”.

Rivo e a nova namorada

Rivo e a nova namorada
Lica e Rivo
Rivo
Rivo
Sílvia e Rivo no 'Casamento às cegas 5'
1 de 5
Rivo e a nova namorada por Reprodução

Durante o reality da Netflix, voltado para participantes acima de 50 anos, ele chegou a ficar noivo da ex-comissária de voo Silvia Malanzuki, mas o romance chegou ao fim ainda na lua de mel oferecida pelo programa.

A nova relação foi bem recebida por seguidores, que enviaram mensagens de apoio. Outros ficaram chocados como a moça se parece com a participante Lica, com quem Rivo flertou durante a lua de mel. Nos stories, o casal compartilhou publicações de fãs e declarações sobre amor e parceria. Em uma delas, Rivo destacou: “O mais forte de se relacionar com uma mulher independente é que ela não precisa de você, ela te escolheu”.

A temporada teve desfecho nesta semana, com episódios finais liberados na plataforma, além de conteúdos extras em que famosos como Camilla de Lucas, Regina Volpato, Marcelo Adnet e Luana Piovani comentaram os desdobramentos do programa.

Tags:

Casamento Casamento às Cegas Casamento às Cegas Brasil Casamento às Cegas 50+ Rivo E A Nova Namorada

