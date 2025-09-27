ASTROLOGIA

Zodíaco revela os signos mais mão de vaca: veja se o seu está na lista

Astrologia aponta os três signos que tendem a ser mais agarrados ao dinheiro e à segurança material

Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 20:05

Touro, Virgem e Capricórnio Crédito: Reprodução

A avareza é considerada um dos pecados capitais e, dentro da astrologia, também pode ser vista como um traço de personalidade. Embora cada signo tenha virtudes e desafios próprios, alguns apresentam uma relação mais intensa com dinheiro, posses e segurança material. Nesses casos, o apego pode ser confundido com avareza.

Touro é um dos primeiros a aparecer nessa lista. Regido por Vênus e pertencente ao elemento Terra, valoriza estabilidade e conforto. A busca por segurança financeira pode levá-lo a segurar demais os recursos, evitando riscos e sendo cauteloso em excesso com gastos.

Características do signo de Touro 1 de 7

Virgem, também do elemento Terra, tende a ser meticuloso e organizado. Essa necessidade de controle reflete-se nas finanças: dificilmente desperdiça ou faz compras impulsivas. Em alguns momentos, esse cuidado exagerado pode soar como mesquinharia, já que o signo prefere economizar a gastar com supérfluos.

Características do signo de Virgem 1 de 8

Capricórnio fecha o trio dos mais avarentos. Ambicioso e prático, busca sempre crescimento e segurança a longo prazo. Regido por Saturno, o signo costuma priorizar investimentos e acumulação de patrimônio, mas pode passar a imagem de que se apega demais ao dinheiro, deixando a generosidade em segundo plano.

Características do signo de Capricórnio 1 de 9