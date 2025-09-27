Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zodíaco revela os signos mais mão de vaca: veja se o seu está na lista

Astrologia aponta os três signos que tendem a ser mais agarrados ao dinheiro e à segurança material

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 20:05

Touro, Virgem e Capricórnio
Touro, Virgem e Capricórnio Crédito: Reprodução

A avareza é considerada um dos pecados capitais e, dentro da astrologia, também pode ser vista como um traço de personalidade. Embora cada signo tenha virtudes e desafios próprios, alguns apresentam uma relação mais intensa com dinheiro, posses e segurança material. Nesses casos, o apego pode ser confundido com avareza.

Leia mais

Imagem - 3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado

3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado

Imagem - Horóscopo semanal: veja o que os astros reservam para os signos de 29 de setembro a 5 de outubro

Horóscopo semanal: veja o que os astros reservam para os signos de 29 de setembro a 5 de outubro

Imagem - Os 3 signos mais intensos (e difíceis) em um relacionamento

Os 3 signos mais intensos (e difíceis) em um relacionamento

Touro é um dos primeiros a aparecer nessa lista. Regido por Vênus e pertencente ao elemento Terra, valoriza estabilidade e conforto. A busca por segurança financeira pode levá-lo a segurar demais os recursos, evitando riscos e sendo cauteloso em excesso com gastos.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Virgem, também do elemento Terra, tende a ser meticuloso e organizado. Essa necessidade de controle reflete-se nas finanças: dificilmente desperdiça ou faz compras impulsivas. Em alguns momentos, esse cuidado exagerado pode soar como mesquinharia, já que o signo prefere economizar a gastar com supérfluos.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Capricórnio fecha o trio dos mais avarentos. Ambicioso e prático, busca sempre crescimento e segurança a longo prazo. Regido por Saturno, o signo costuma priorizar investimentos e acumulação de patrimônio, mas pode passar a imagem de que se apega demais ao dinheiro, deixando a generosidade em segundo plano.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Segundo os astrólogos, Touro, Virgem e Capricórnio não são avarentos por maldade, mas porque veem nas finanças uma forma de se proteger. Para esses signos, o grande desafio é equilibrar prudência com generosidade, aprendendo a desfrutar das conquistas sem medo de perder o que já foi conquistado.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Avril Lavigne morreu? Entenda a teoria da conspiração que circula há 20 anos

Avril Lavigne morreu? Entenda a teoria da conspiração que circula há 20 anos
Imagem - 'Quilos Mortais': Tommy pesava 290 kg, usava respirador e mudou de vida após cirurgia

'Quilos Mortais': Tommy pesava 290 kg, usava respirador e mudou de vida após cirurgia
Imagem - Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês
01

Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês

Imagem - Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil
02

Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil

Imagem - Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto
03

Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto

Imagem - Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres
04

Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres