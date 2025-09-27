Acesse sua conta
'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo

Participante de “Casamento às Cegas 50+” esclarece polêmica sobre mensagens e encontros com Mario Roberto após término

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10:32

Lucielma se defende de acusações de perseguição a ex-noivo.
Lucielma se defende de acusações de perseguição a ex-noivo. Crédito: Divulgação/Netflix

Lucielma Cardeal, participante de “Casamento às Cegas 50+”, se pronunciou nesta sexta-feira (26) pela primeira vez sobre as acusações de perseguição ao ex-noivo Mario Roberto. A técnica em logística admitiu ter utilizado o celular de amigos, parentes e até da filha para contatar o empresário, depois de ser bloqueada por ele.

O desentendimento começou na reta final do reality, quando Lucielma optou por não subir ao altar, acreditando que Mario não estava completamente interessado. O empresário confirmou que não gostaria de se casar, mas se incomodou com a postura da participante e pediu uma explicação pessoalmente.

“Não satisfeita, eu mandei mensagem do telefone da minha filha. Ele bloqueou também. Aí comecei a mandar mensagem de todos os telefones possíveis: vizinho, amigo, parente, meu pai… Quanto mais ele falava ‘não’, mais eu ia atrás dele”, relatou Lucielma.

A participante reforçou que sua intenção não era perseguir o ex-noivo: “Fui procurá-lo, mas perseguição é diferente de querer entender por que o outro agiu dessa forma, ou por que algumas coisas não foram respeitadas. Conversei com ele e pedi que provasse qual foi a perseguição que fiz”.

Lucielma ainda explicou que algumas ações, como ir à academia onde Mario frequenta, ocorreram em locais públicos e permitidos. Ela finalizou o desabafo destacando que o clima entre eles continua tenso: “Falei para ele: ‘Se você se sentiu perseguido, por que não fez um boletim de ocorrência?’ Agora, se ele quiser seguir dessa forma, faremos como ele deseja”.

