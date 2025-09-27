'A Fazenda 17': Duda Wendling dá primeiro beijo do reality e pede segredo a Matheus Martins

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 09:08
O clima esquentou na segunda festa de A Fazenda 17. Duda Wendling protagonizou o primeiro beijo da temporada ao ficar com Matheus Martins, um dos ex-“Infiltrados”. O momento aconteceu na casa da árvore, logo após o show de Paula Mattos.
Duda e Matheus
Depois do beijo, Duda pediu sigilo ao peão. “Ninguém pode saber sobre isso, tá?”, afirmou a atriz, que já havia recusado um beijo de Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita. Questionada por Matheus, ela garantiu que não ficou com o colega: “Não fiquei, juro por Deus”.
A madrugada ainda teve confusão. Duda foi chamada de “sonsa” por Walério Araújo após cochichar com Matheus, atitude proibida pela produção. O estilista disparou: “Vaza pra tua casa, engraçada!”. A atriz retrucou e provocou: “Se você tá incomodado, você que bata o sino”.