'A Fazenda 17': Duda Wendling dá primeiro beijo do reality e pede segredo a Matheus Martins

Atriz trocou beijos com o DJ durante festa, recusou investida de outro peão e acabou em bate-boca no reality da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 09:08

Duda Wendling dá primeiro beijo em A Fazenda 17
Duda Wendling dá primeiro beijo em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/Record

O clima esquentou na segunda festa de A Fazenda 17. Duda Wendling protagonizou o primeiro beijo da temporada ao ficar com Matheus Martins, um dos ex-“Infiltrados”. O momento aconteceu na casa da árvore, logo após o show de Paula Mattos.

Duda e Matheus

Duda e Matheus por Reprodução/RecordPlus
Duda e Matheus por Reprodução/RecordPlus
Duda e Matheus por Reprodução/RecordPlus
Duda e Matheus por Reprodução/RecordPlus
Duda e Matheus por Reprodução/RecordPlus
1 de 5
Duda e Matheus por Reprodução/RecordPlus

Depois do beijo, Duda pediu sigilo ao peão. “Ninguém pode saber sobre isso, tá?”, afirmou a atriz, que já havia recusado um beijo de Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita. Questionada por Matheus, ela garantiu que não ficou com o colega: “Não fiquei, juro por Deus”.

A madrugada ainda teve confusão. Duda foi chamada de “sonsa” por Walério Araújo após cochichar com Matheus, atitude proibida pela produção. O estilista disparou: “Vaza pra tua casa, engraçada!”. A atriz retrucou e provocou: “Se você tá incomodado, você que bata o sino”.

Tags:

A Fazenda 17

