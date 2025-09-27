Calita Franciele mostra passeio na fazenda bilionária de Amado Batista em Mato Grosso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:42
Calita Franciele, de 21 anos, compartilhou momentos de um passeio pela fazenda do marido, o cantor Amado Batista, em Cocalinho, Mato Grosso. O espaço, conhecido como Fazenda AB, é um dos maiores patrimônios do sertanejo e está avaliado em R$ 800 milhões.
Durante o passeio, a modelo mostrou a área de criação de gado, onde são mantidas mais de 20 mil cabeças. Ela também posou com um berrante, relembrando as origens no campo, e publicou um vídeo ao lado do marido, em que o casal aparece mandando um recado carinhoso para os fãs.
Com 7.200 hectares, a fazenda conta com lago artificial, pista de pouso e áreas de lazer. Apesar da vida de luxo ao lado de Amado, de 71 anos, Calita fez questão de reforçar recentemente que continua trabalhando e conquistando independência financeira. “Felizmente hoje eu posso trabalhar de onde estiver, seja na cidade, na fazenda ou viajando. Isso é libertador”, declarou.