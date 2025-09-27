Acesse sua conta
Fabiana Justus conhece doador de transplante de medula após 1 ano e meio: 'Emocionada'

Influenciadora revelou encontro emocionante e reforçou que procedimento foi feito pelo SUS

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 07:41

Fabiana Justus conhece o doador de sua medula: 'Emocionada'
Crédito: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus, de 38 anos, compartilhou um momento marcante nesta sexta-feira (26). A influenciadora finalmente conheceu o doador responsável pelo transplante de medula óssea que salvou sua vida em abril de 2024, após enfrentar a leucemia mieloide aguda.

Nas redes sociais, Fabiana descreveu o encontro como emocionante: “Eu estou muito emocionada, conheci meu doador. Hoje houve a quebra de sigilo, pois completou um ano e meio desde o dia em que ele doou a medula para mim”, escreveu.

O transplante, que ocorreu após sessões intensas de quimioterapia, foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Fabiana fez questão de esclarecer rumores de que o procedimento teria sido custeado por sua família. “Meu transplante, o trajeto da medula de fora do Brasil para cá, tudo foi feito pelo SUS. Não foi dinheiro que comprou minha medula”, explicou.

A filha de Roberto Justus ainda alertou sobre a disseminação de informações incorretas sobre transplantes: “Não tem fila de transplante de medula óssea. Quando o médico coloca o nome do paciente no banco nacional ou internacional, isso amplia as chances de encontrar um doador compatível e é tudo feito pelo SUS”, destacou.

Diagnosticada com leucemia em janeiro de 2024, Fabiana passou dois meses em tratamento antes de receber a medula compatível. Desde então, vem compartilhando sua recuperação com os seguidores e celebrando cada conquista.

