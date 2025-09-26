Acesse sua conta
Esposa de Cebolinha quebra silêncio sobre boatos de separação após festa do Flamengo

Isa Ranieri explicou por que apagou fotos com o atacante e garantiu que casamento segue firme

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 20:19

Isa Ranieri e Everton Cebolinha
Isa Ranieri e Everton Cebolinha Crédito: Reprodução

Isa Ranieri, esposa do atacante Everton Cebolinha, do Flamengo, se pronunciou nesta sexta-feira (26) sobre os rumores de que teria terminado o casamento após um suposto “after” com jogadores do clube na Argentina, logo depois da classificação para a semifinal da Libertadores.

Os boatos começaram quando fãs perceberam que Isa havia apagado algumas fotos com o jogador das redes sociais. No entanto, ela tratou de negar a crise ao compartilhar uma chamada de vídeo com o marido e escrever: “Está tudo bem, não tem nada acontecendo. Continuo casada, sim, e estamos muito felizes.”

Isa Ranieri e Everton Cebolinha

Isa Ranieri e Everton Cebolinha por Reprodução
Isa Ranieri e Everton Cebolinha por Reprodução
Isa Ranieri e Everton Cebolinha por Reprodução
Isa Ranieri e Everton Cebolinha por Reprodução
Isa Ranieri e Everton Cebolinha por Reprodução
Isa Ranieri e Everton Cebolinha por Reprodução
1 de 6
Isa Ranieri e Everton Cebolinha por Reprodução

Isa explicou que a exclusão de registros antigos não tem relação com problemas pessoais. Segundo ela, trata-se apenas de uma reformulação de imagem para o lançamento de sua marca. “Muitas fotos começaram a ser arquivadas, pois eu e minha equipe estamos mudando o meu feed em função da minha marca que está para ser lançada”, contou.

A influenciadora também pediu para não ser envolvida em polêmicas, já que outros jogadores do time tiveram relacionamentos expostos nas últimas horas. Entre eles, Léo Pereira e Karoline Lima, que anunciaram oficialmente o fim da relação.

Isa e Cebolinha chegaram a se separar em 2024, quando surgiram rumores de que o atleta estaria se envolvendo com a influenciadora Ivana Bermanelli. Poucos meses depois, o casal reatou e manteve a união, que agora volta a ser alvo de especulação por conta da festa dos jogadores.

