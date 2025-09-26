POLÊMICA

Influenciador Luan Alencar sofre agressões do namorado após flagra de traição na Europa

Mãe do jovem revela que confusão começou após flagra do namorado em festa em Paris

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:11

Caio e Luan Crédito: Reprodução

O influenciador Luan Alencar sofreu agressões físicas durante uma viagem à Paris, segundo relato de sua mãe, Helida Alencar, em transmissão ao vivo nesta sexta-feira (26). A confusão envolveu o então namorado de Luan, Caio Cerqueira, e aconteceu após um episódio em uma festa.

De acordo com Helida, a discussão começou quando Luan encontrou Caio aos beijos com outro homem no banheiro da festa. “Se ele não queria estar com Luan mais, ele que simplesmente falasse que não dá mais”, declarou a mãe do influenciador.

VEJA: A mãe de Luan Alencar declarou que o filho teria descoberto uma possível nova traição e, ao confrontar Caio Cerqueira, acabou sendo agredido por ele. pic.twitter.com/3MxdxCWLZM — robivan pantoja (@PantojaRobivan) September 26, 2025

Helida detalhou que o confronto rapidamente se transformou em violência: socos, chutes e empurrões deixaram Luan desmaiado. “Se tivesse batido em algum lugar… eu sei que foi Deus que livrou meu filho”, afirmou emocionada.

Caio e Luan 1 de 6

Um vídeo circula nas redes mostrando Luan com hematomas no rosto, afirmando: “Eu tô destruído, eu não aguento andar direito”. A viagem à Europa incluía outros famosos, como Lucas Guimarães e Hariany, com registros do grupo na Grécia. Até o momento, Luan e Caio não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

Após ser agredido por Caio, Luan Alencar aparece em chamada:



“Tô destruído, não aguento andar direito".



pic.twitter.com/tC5oBQDTCz — Central Reality (@centralreality) September 26, 2025