Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador Luan Alencar sofre agressões do namorado após flagra de traição na Europa

Mãe do jovem revela que confusão começou após flagra do namorado em festa em Paris

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:11

Caio e Luan
Caio e Luan Crédito: Reprodução

O influenciador Luan Alencar sofreu agressões físicas durante uma viagem à Paris, segundo relato de sua mãe, Helida Alencar, em transmissão ao vivo nesta sexta-feira (26). A confusão envolveu o então namorado de Luan, Caio Cerqueira, e aconteceu após um episódio em uma festa.

De acordo com Helida, a discussão começou quando Luan encontrou Caio aos beijos com outro homem no banheiro da festa. “Se ele não queria estar com Luan mais, ele que simplesmente falasse que não dá mais”, declarou a mãe do influenciador.

Helida detalhou que o confronto rapidamente se transformou em violência: socos, chutes e empurrões deixaram Luan desmaiado. “Se tivesse batido em algum lugar… eu sei que foi Deus que livrou meu filho”, afirmou emocionada.

Caio e Luan

Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
1 de 6
Caio e Luan por Reprodução

Um vídeo circula nas redes mostrando Luan com hematomas no rosto, afirmando: “Eu tô destruído, eu não aguento andar direito”. A viagem à Europa incluía outros famosos, como Lucas Guimarães e Hariany, com registros do grupo na Grécia. Até o momento, Luan e Caio não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

O relacionamento entre Luan Alencar e Caio Cerqueira ganhou notoriedade em 2023 após participarem do reality “Rancho do Maia”, criado por Carlinhos Maia. Antes da polêmica, o casal compartilhou diversos registros juntos nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Término de Karol e Léo Pereira teria relação com festa pós-Libertadores; veja quais jogadores participaram

Término de Karol e Léo Pereira teria relação com festa pós-Libertadores; veja quais jogadores participaram

Imagem - Claudia Leitte deixa de seguir cantora baiana após ataque e comparação com ‘prostituta’

Claudia Leitte deixa de seguir cantora baiana após ataque e comparação com ‘prostituta’

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça

Mais recentes

Imagem - Nizam acusa peões de usarem maconha em 'A Fazenda 17' e ameaça denunciar à Record

Nizam acusa peões de usarem maconha em 'A Fazenda 17' e ameaça denunciar à Record
Imagem - Menina não vai mais à escola após humilhação de Nattan em palco; entenda caso

Menina não vai mais à escola após humilhação de Nattan em palco; entenda caso
Imagem - Término de Karol e Léo Pereira teria relação com festa pós-Libertadores; veja quais jogadores participaram

Término de Karol e Léo Pereira teria relação com festa pós-Libertadores; veja quais jogadores participaram

MAIS LIDAS

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
01

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista
02

Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista

Imagem - Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp
03

Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp

Imagem - Tarot revela surpresas e desafios para os signos neste 26 de setembro
04

Tarot revela surpresas e desafios para os signos neste 26 de setembro