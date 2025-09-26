Influenciador Luan Alencar sofre agressões do namorado após flagra de traição na Europa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:11
O influenciador Luan Alencar sofreu agressões físicas durante uma viagem à Paris, segundo relato de sua mãe, Helida Alencar, em transmissão ao vivo nesta sexta-feira (26). A confusão envolveu o então namorado de Luan, Caio Cerqueira, e aconteceu após um episódio em uma festa.
De acordo com Helida, a discussão começou quando Luan encontrou Caio aos beijos com outro homem no banheiro da festa. “Se ele não queria estar com Luan mais, ele que simplesmente falasse que não dá mais”, declarou a mãe do influenciador.
Helida detalhou que o confronto rapidamente se transformou em violência: socos, chutes e empurrões deixaram Luan desmaiado. “Se tivesse batido em algum lugar… eu sei que foi Deus que livrou meu filho”, afirmou emocionada.
Caio e Luan
Um vídeo circula nas redes mostrando Luan com hematomas no rosto, afirmando: “Eu tô destruído, eu não aguento andar direito”. A viagem à Europa incluía outros famosos, como Lucas Guimarães e Hariany, com registros do grupo na Grécia. Até o momento, Luan e Caio não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.
O relacionamento entre Luan Alencar e Caio Cerqueira ganhou notoriedade em 2023 após participarem do reality “Rancho do Maia”, criado por Carlinhos Maia. Antes da polêmica, o casal compartilhou diversos registros juntos nas redes sociais.