'MANUSCRITOS DA RAINHA'

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça

Cantor sertanejo, ex-namorado da artista, trava novo lançamento por impasse com Dona Ruth sobre herança de Léo

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:56

Murilo Huff trava lançamento de álbum inédito de Marília Mendonça Crédito: Divulgação

Murilo Huff voltou a protagonizar uma polêmica envolvendo a família de Marília Mendonça. O cantor teria vetado o lançamento do projeto póstumo “Manuscritos da Rainha”, álbum que reuniria músicas inéditas deixadas pela cantora. A informação foi revelada pelo programa Fofocalizando, do SBT.

O trabalho vinha sendo conduzido por Dona Ruth, mãe de Marília. No entanto, Murilo barrou o lançamento por ser o administrador legal da herança da cantora, após conquistar a guarda total do filho Léo, de 4 anos. Segundo o Fofocalizando, a ideia do sertanejo é que a decisão sobre o uso do material fique para quando o menino atingir a maioridade.

A relação entre Murilo Huff e Dona Ruth já vinha marcada por embates na Justiça. No processo de guarda, o cantor chegou a acusar a sogra de má gestão e até de desvio patrimonial relacionado ao patrimônio do herdeiro. Até junho, os dois compartilhavam a responsabilidade por Léo, mas a guarda passou integralmente para Murilo.

Outro ponto de conflito é a negociação do catálogo musical de Marília Mendonça. Dona Ruth acertou a venda para a Som Livre por R$ 300 milhões, com validade de 70 anos. Do valor, 60% seria destinado a Léo e os outros 40% a uma empresa aberta pela mãe da cantora, criada após a morte de Marília. A transação, no entanto, segue suspensa na Justiça.