Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça

Cantor sertanejo, ex-namorado da artista, trava novo lançamento por impasse com Dona Ruth sobre herança de Léo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:56

Murilo Huff trava lançamento de álbum inédito de Marília Mendonça
Murilo Huff trava lançamento de álbum inédito de Marília Mendonça Crédito: Divulgação

Murilo Huff voltou a protagonizar uma polêmica envolvendo a família de Marília Mendonça. O cantor teria vetado o lançamento do projeto póstumo “Manuscritos da Rainha”, álbum que reuniria músicas inéditas deixadas pela cantora. A informação foi revelada pelo programa Fofocalizando, do SBT.

O trabalho vinha sendo conduzido por Dona Ruth, mãe de Marília. No entanto, Murilo barrou o lançamento por ser o administrador legal da herança da cantora, após conquistar a guarda total do filho Léo, de 4 anos. Segundo o Fofocalizando, a ideia do sertanejo é que a decisão sobre o uso do material fique para quando o menino atingir a maioridade.

Murilo Huff

Murilo Huff e o filho, Leo por Reprodução
Murilo Huff e o filho, Leo por Reprodução
Dona Ruth, Léo Mendonça, Murilo Huff e irmão por Reprodução
Dona Ruth e Murilo Huff por Reprodução/Instagram
Murilo Huff por Reprodução
Leo e Murilo Huff / Leo e Dona Ruth por Reprodução
mURILO hUFF por Divulgação
1 de 7
Murilo Huff e o filho, Leo por Reprodução

A relação entre Murilo Huff e Dona Ruth já vinha marcada por embates na Justiça. No processo de guarda, o cantor chegou a acusar a sogra de má gestão e até de desvio patrimonial relacionado ao patrimônio do herdeiro. Até junho, os dois compartilhavam a responsabilidade por Léo, mas a guarda passou integralmente para Murilo.

Outro ponto de conflito é a negociação do catálogo musical de Marília Mendonça. Dona Ruth acertou a venda para a Som Livre por R$ 300 milhões, com validade de 70 anos. Do valor, 60% seria destinado a Léo e os outros 40% a uma empresa aberta pela mãe da cantora, criada após a morte de Marília. A transação, no entanto, segue suspensa na Justiça.

Agora, os fãs de Marília Mendonça aguardam para saber se o álbum inédito algum dia chegará ao público ou se a decisão final ficará mesmo nas mãos de Léo no futuro.

Leia mais

Imagem - Ex-cantora do Voa Dois ataca Claudia Leitte por seguir no axé mesmo sendo evangélica

Ex-cantora do Voa Dois ataca Claudia Leitte por seguir no axé mesmo sendo evangélica

Imagem - Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador após saber que quarto já foi de Michael Jackson: 'Deus é mais'

Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador após saber que quarto já foi de Michael Jackson: 'Deus é mais'

Imagem - Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

Tags:

Marília Mendonça Murilo Huff Dona Ruth

Mais recentes

Imagem - ‘Não tenho nada para comentar’, diz Karoline Lima sobre término com jogador Léo Pereira

‘Não tenho nada para comentar’, diz Karoline Lima sobre término com jogador Léo Pereira
Imagem - Veja o ranking de capitais e estados com melhor qualidade de vida no Brasil

Veja o ranking de capitais e estados com melhor qualidade de vida no Brasil
Imagem - Bebê nasce com dois dentes e surpreende família: 'Fiquei perplexo'

Bebê nasce com dois dentes e surpreende família: 'Fiquei perplexo'

MAIS LIDAS

Imagem - Novas imagens e laudo causam reviravolta no caso do ator que morreu após cair de prédio
01

Novas imagens e laudo causam reviravolta no caso do ator que morreu após cair de prédio

Imagem - Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'
02

Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
03

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista
04

Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista