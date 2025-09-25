TELEVISÃO

Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

Apresentadora do Hoje em Dia falou sobre rotina em ponte aérea e a mudança do marido, César Tralli, para o Rio para comandar o Jornal Nacional

Ticiane Pinheiro foi direta ao responder sobre a possibilidade de deixar a Record e assinar com a Globo. Com contrato vigente até dezembro, a apresentadora do Hoje em Dia declarou: "Não tem conversa nenhuma [sobre isso]".

O tema veio à tona durante o Fofocalizando desta quinta-feira (25), em meio à iminente mudança do marido, o jornalista César Tralli, para o Rio de Janeiro, onde assumirá o comando do Jornal Nacional no lugar de William Bonner.

"Ele vai este ano. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, continuo lá. As crianças têm escola, e eu estou no Hoje em Dia. Eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos ficar juntos, mas não sei quando", comentou Ticiane.

Questionada se poderia se tornar contratada da mesma emissora que o marido, a apresentadora reforçou: "Não tem conversa nenhuma, estou na Record até dezembro", encerrando o assunto.