Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

Apresentadora do Hoje em Dia falou sobre rotina em ponte aérea e a mudança do marido, César Tralli, para o Rio para comandar o Jornal Nacional

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 21:04

César Tralli e Ticiane Pinheiro
César Tralli e Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução

Ticiane Pinheiro foi direta ao responder sobre a possibilidade de deixar a Record e assinar com a Globo. Com contrato vigente até dezembro, a apresentadora do Hoje em Dia declarou: "Não tem conversa nenhuma [sobre isso]".

O tema veio à tona durante o Fofocalizando desta quinta-feira (25), em meio à iminente mudança do marido, o jornalista César Tralli, para o Rio de Janeiro, onde assumirá o comando do Jornal Nacional no lugar de William Bonner.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
1 de 11
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

"Ele vai este ano. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, continuo lá. As crianças têm escola, e eu estou no Hoje em Dia. Eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos ficar juntos, mas não sei quando", comentou Ticiane.

Questionada se poderia se tornar contratada da mesma emissora que o marido, a apresentadora reforçou: "Não tem conversa nenhuma, estou na Record até dezembro", encerrando o assunto.

No início do mês, durante participação no Mais Você, Tralli também comentou sobre a possível mudança da família para o Rio, sem confirmar detalhes. "A gente agora com calma vai tratar de tudo isso. Pelo fato de a gente ser uma família muito unida, tudo vai ser feito para que todos possam ir", disse o jornalista.

Leia mais

Imagem - Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

Imagem - Antes de descobrir tumor, filho de Mileide e Safadão homenageou a mãe na coroação como rainha de bateria

Antes de descobrir tumor, filho de Mileide e Safadão homenageou a mãe na coroação como rainha de bateria

Imagem - Outubro começa com dinheiro surpresa para alguns signos: descubra se você está na lista

Outubro começa com dinheiro surpresa para alguns signos: descubra se você está na lista

Tags:

tv Globo César Tralli Ticiane Pinheiro

Mais recentes

Imagem - Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador após saber que quarto já foi de Michael Jackson: 'Deus é mais'

Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador após saber que quarto já foi de Michael Jackson: 'Deus é mais'
Imagem - Conhece contratipos? Veja 5 perfumes baratos idênticos à fragrâncias de luxo carissímas

Conhece contratipos? Veja 5 perfumes baratos idênticos à fragrâncias de luxo carissímas
Imagem - Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

MAIS LIDAS

Imagem - Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento
01

Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
02

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Tarot de 25 de setembro: cartas da virada revelam caminhos para cada signo
04

Tarot de 25 de setembro: cartas da virada revelam caminhos para cada signo