Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

Heider Sacramento
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 21:04
Ticiane Pinheiro foi direta ao responder sobre a possibilidade de deixar a Record e assinar com a Globo. Com contrato vigente até dezembro, a apresentadora do Hoje em Dia declarou: "Não tem conversa nenhuma [sobre isso]".
O tema veio à tona durante o Fofocalizando desta quinta-feira (25), em meio à iminente mudança do marido, o jornalista César Tralli, para o Rio de Janeiro, onde assumirá o comando do Jornal Nacional no lugar de William Bonner.
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro
"Ele vai este ano. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, continuo lá. As crianças têm escola, e eu estou no Hoje em Dia. Eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos ficar juntos, mas não sei quando", comentou Ticiane.
Questionada se poderia se tornar contratada da mesma emissora que o marido, a apresentadora reforçou: "Não tem conversa nenhuma, estou na Record até dezembro", encerrando o assunto.
No início do mês, durante participação no Mais Você, Tralli também comentou sobre a possível mudança da família para o Rio, sem confirmar detalhes. "A gente agora com calma vai tratar de tudo isso. Pelo fato de a gente ser uma família muito unida, tudo vai ser feito para que todos possam ir", disse o jornalista.