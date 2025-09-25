NOVA FASE

Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

Influenciadora e dançarina, de 33 anos, celebrou a redução do manequim e a volta à dança que marcou sua carreira

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20:19

Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg Crédito: Reprodução/Instagram

Após perder mais de 52kg com cirurgia bariátrica, Thais Carla voltou a fazer aulas de balé, retomando a prática que a tornou famosa nas redes sociais. Aos 33 anos, a influenciadora celebrou a conquista e compartilhou o momento com seus seguidores.

"Depois de 13 anos, voltei para o ballet", escreveu Thais no Instagram. A dançarina também comemorou a redução do tamanho de suas roupas, passando do manequim 66 para o 54.

Questionada sobre a possibilidade de remover o excesso de pele após a bariátrica, Thais explicou: "Faz só 4 meses que fiz a cirurgia, calma. Ainda falta um processo longo até eu tirar minhas peles, calma. Não sei quando, mas as coisas vão fluir do jeito que tem que fluir".

Em maio, pouco depois da cirurgia, Thais Carla fez uma viagem em família a Bariloche, na Argentina, e se emocionou ao realizar atividades que antes eram difíceis, como andar a cavalo. "Vi que posso viver coisas que antigamente não podia. E agora posso viver com as minhas filhas", afirmou.