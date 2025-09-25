Acesse sua conta
Antes de descobrir tumor, filho de Mileide e Safadão homenageou a mãe na coroação como rainha de bateria

Yhudy, de 14 anos, acompanhou a mãe na Unidos da Tijuca e entregou flores momentos antes de passar por cirurgia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:41

Yhudy entrega flores para mãe antes de descobrir tumor benigno
Yhudy entrega flores para mãe antes de descobrir tumor benigno Crédito: Reprodução/Instagram

Poucos dias antes de enfrentar uma cirurgia delicada no crânio, Yhudy, filho de Mileide Mihaile com Wesley Safadão, participou da coroação da mãe como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. No dia 14 de setembro, ele entregou um ramalhete de flores para Mileide durante a cerimônia, emocionando a mãe e os integrantes da escola.

Quatro dias depois, o garoto precisou ser internado em São Paulo devido a fortes dores de cabeça. Segundo comunicado da influencer e do cantor, a biópsia indica que se trata de um tumor benigno, sem necessidade de quimioterapia, e Yhudy recebeu alta em 22 de setembro, já estando em casa sob cuidados médicos.

Mileide celebrou o momento nas redes sociais: “Meu filho, meus amigos, meu mestre e minha bateria… cada um é parte dessa história que pulsa forte no meu coração! Sou uma rainha realizada, com gratidão transbordando e uma energia gigante para entregar o melhor carnaval da minha vida”.

O evento marcou a estreia oficial da influencer à frente da bateria da Unidos da Tijuca, com a entrega da faixa, coroa e flores registrada em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Tags:

Carnaval 2026 Wesley Safadão Mileide Mihaile E Yhudy

