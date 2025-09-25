POLÊMICA

Ex-cantora do Voa Dois ataca Claudia Leitte por seguir no axé mesmo sendo evangélica

Ex-vocalista criticou a cantora por conciliar fé evangélica com carreira no axé

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 23:00

Katê questiona decisão de Claudia Leitte seguir no axé mesmo sendo evangélica Crédito: Reprodução

A participação de Claudia Leitte no Flow Podcast, em que afirmou conciliar sua fé evangélica com a carreira no axé, desencadeou críticas nas redes sociais. Uma das mais duras veio de Carla Wintor, conhecida em Salvador como Katê, ex-vocalista do grupo Voa Dois, que hoje segue a religião e abandonou os palcos do Carnaval.

Nos comentários de uma publicação sobre o tema, Katê classificou a postura da intérprete de Destrava como contraditória. “É triste ver uma pessoa tão cega e perdida. Trabalho que não glorifica a Deus não é digno para quem escolheu seguir Jesus. Evangelho sem renúncia não é evangelho de Cristo”, escreveu.

Comentário de Katê em publicação Crédito: Reprodução

A cantora convertida chegou a comparar a situação de Claudia a de uma prostituta que alegasse não abandonar a profissão por enxergá-la como sustento. “Cristão não segue cultura, Cristão segue a Deus. É como alguém dizer que não pode deixar a vida errada porque é o seu trabalho. Isso não faz sentido”, completou.

Claudia se defendeu no podcast dizendo que cantar axé é apenas parte de sua atividade profissional, citando exemplos de outros artistas evangélicos que continuaram suas carreiras, como Xanddy e Carla Perez.