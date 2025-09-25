ÚLTIMAS SEMANAS

Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Após responder à quimioterapia, Afonso descobre que irmão dado como morto é doador compatível e garante final feliz

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 21:48

Afonso encontra cura e tem final feliz em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Depois de enfrentar uma nova fase da quimioterapia e lidar com incertezas, Afonso (Humberto Carrão) terá um alívio em Vale Tudo: seu organismo começará a responder ao tratamento pela primeira vez. A boa notícia dará forças ao personagem até a descoberta de que seu irmão Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto há 13 anos, está vivo e é compatível para um transplante de medula óssea.

A revelação virá à tona após a queda de Odete Roitman (Debora Bloch), que manteve Leonardo escondido durante todos esses anos. O exame de compatibilidade abrirá caminho para que Afonso consiga o transplante e, enfim, conquiste sua virada definitiva na novela.

