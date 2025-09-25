Acesse sua conta
Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Após responder à quimioterapia, Afonso descobre que irmão dado como morto é doador compatível e garante final feliz

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 21:48

Afonso encontra cura e tem final feliz em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Depois de enfrentar uma nova fase da quimioterapia e lidar com incertezas, Afonso (Humberto Carrão) terá um alívio em Vale Tudo: seu organismo começará a responder ao tratamento pela primeira vez. A boa notícia dará forças ao personagem até a descoberta de que seu irmão Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto há 13 anos, está vivo e é compatível para um transplante de medula óssea.

A revelação virá à tona após a queda de Odete Roitman (Debora Bloch), que manteve Leonardo escondido durante todos esses anos. O exame de compatibilidade abrirá caminho para que Afonso consiga o transplante e, enfim, conquiste sua virada definitiva na novela.

No remake assinado por Manuela Dias, o personagem terá um final inédito: a cura do câncer e a chance de celebrar o tão esperado desfecho feliz ao lado de Solange (Alice Wegmann) e dos filhos gêmeos. Na versão original de 1988, Afonso (Cassio Gabus Mendes) não enfrentou doença grave e terminou a trama apenas ao lado de Solange (Lídia Brondi) e da filha deles.

Vale Tudo

