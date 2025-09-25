Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 21:48
Depois de enfrentar uma nova fase da quimioterapia e lidar com incertezas, Afonso (Humberto Carrão) terá um alívio em Vale Tudo: seu organismo começará a responder ao tratamento pela primeira vez. A boa notícia dará forças ao personagem até a descoberta de que seu irmão Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto há 13 anos, está vivo e é compatível para um transplante de medula óssea.
A revelação virá à tona após a queda de Odete Roitman (Debora Bloch), que manteve Leonardo escondido durante todos esses anos. O exame de compatibilidade abrirá caminho para que Afonso consiga o transplante e, enfim, conquiste sua virada definitiva na novela.
Vale Tudo: Solange e Afonso
No remake assinado por Manuela Dias, o personagem terá um final inédito: a cura do câncer e a chance de celebrar o tão esperado desfecho feliz ao lado de Solange (Alice Wegmann) e dos filhos gêmeos. Na versão original de 1988, Afonso (Cassio Gabus Mendes) não enfrentou doença grave e terminou a trama apenas ao lado de Solange (Lídia Brondi) e da filha deles.