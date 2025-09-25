Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador após saber que quarto já foi de Michael Jackson: 'Deus é mais'

Influenciador pediu troca de hospedagem após descobrir que ocupava o mesmo quarto do astro pop nos anos 1990

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 22:20

Lucas Guimarães troca hotel ao saber que quarto já foi de Michael Jackson Crédito: Reprodução

O influenciador Lucas Guimarães surpreendeu seguidores ao revelar que pediu para trocar de hospedagem em Salvador ao descobrir que estava no mesmo quarto em que Michael Jackson teria ficado nos anos 1990.

Lucas está na capital baiana gravando conteúdos para o programa Eita Lucas e contou, nos stories, que a informação o deixou desconfortável. “Pelo amor de Deus, me tira desse quarto em nome de Jeová. Deus é mais. Eu já não gosto de dormir só, ainda mais no mesmo quarto de Michael Jackson. Nada contra, mas não gosto não”, disse.

Lucas Guimarães

Lucas Guimarães mostrou que perdeu 10 kg após separação por Reprodução
Desabafo de Lucas Guimarães por Reprodução
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
Lucas Guimarães por Reprodução/Instagram
1 de 20
Lucas Guimarães mostrou que perdeu 10 kg após separação por Reprodução

O quarto em questão fica no tradicional Wish Hotel da Bahia, antigo Hotel da Bahia, que já recebeu nomes como Pelé, Jorge Amado, Gabriel García Márquez, Xuxa, Milton Nascimento e Elton John.

Após a saída, Lucas se hospedou no Fera Palace Hotel, localizado na Praça Castro Alves, no centro de Salvador.

Leia mais

Imagem - Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Imagem - Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

Imagem - Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

Mais recentes

Imagem - Conhece contratipos? Veja 5 perfumes baratos idênticos à fragrâncias de luxo carissímas

Conhece contratipos? Veja 5 perfumes baratos idênticos à fragrâncias de luxo carissímas
Imagem - Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'
Imagem - Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

MAIS LIDAS

Imagem - Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento
01

Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
02

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Tarot de 25 de setembro: cartas da virada revelam caminhos para cada signo
04

Tarot de 25 de setembro: cartas da virada revelam caminhos para cada signo