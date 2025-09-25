Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador após saber que quarto já foi de Michael Jackson: 'Deus é mais'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 22:20
O influenciador Lucas Guimarães surpreendeu seguidores ao revelar que pediu para trocar de hospedagem em Salvador ao descobrir que estava no mesmo quarto em que Michael Jackson teria ficado nos anos 1990.
Lucas está na capital baiana gravando conteúdos para o programa Eita Lucas e contou, nos stories, que a informação o deixou desconfortável. “Pelo amor de Deus, me tira desse quarto em nome de Jeová. Deus é mais. Eu já não gosto de dormir só, ainda mais no mesmo quarto de Michael Jackson. Nada contra, mas não gosto não”, disse.
Lucas Guimarães
O quarto em questão fica no tradicional Wish Hotel da Bahia, antigo Hotel da Bahia, que já recebeu nomes como Pelé, Jorge Amado, Gabriel García Márquez, Xuxa, Milton Nascimento e Elton John.
Após a saída, Lucas se hospedou no Fera Palace Hotel, localizado na Praça Castro Alves, no centro de Salvador.