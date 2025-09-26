Acesse sua conta
Claudia Leitte deixa de seguir cantora baiana após ataque e comparação com ‘prostituta’

Ex-VoaDois criticou Claudia por seguir no Axé mesmo após assumir fé evangélica

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:13

Katê questiona decisão de Claudia Leitte seguir no axé mesmo sendo evangélica
Katê questiona decisão de Claudia Leitte seguir no axé mesmo sendo evangélica Crédito: Reprodução

Claudia Leitte deixou de seguir a cantora Katê, ex-VoaDois, e a amizade entre as artistas supostamente teria chegado ao fim. A ruptura aconteceu depois de críticas de Katê sobre a postura de Claudia em relação à religião e ao Carnaval de Salvador.

Katê, que se converteu ao Evangelho e abandonou a carreira no Axé e no Pagode, criticou Claudia por continuar cantando em trios mesmo sendo evangélica. “Que agonia vê-la tão cega e perdida, meu Deus. Trabalho que não glorifica a Deus não é trabalho para quem segue a Jesus”, disparou Katê.

As duas eram amigas próximas e chegaram a gravar a música “Tô Pro Crime”, parceria que marcou o início da carreira solo de Katê, incentivada por Claudia. Fãs apontam que até ontem, elas ainda se seguiam no Instagram, mas nesta sexta já não apareciam mais na lista de amigos uma da outra.

Em entrevista ao Flow Podcast, Claudia afirmou não ver contradição em sua escolha. “Eu sou cristã há muito mais tempo. A gente trabalha, é a nossa cultura também. É a minha cultura. Minha relação é com Jesus, ele é meu melhor amigo. A doutrina e os dogmas são das pessoas, não dele”, explicou a cantora.

Essa é a segunda vez em 2025 que Claudia Leitte se envolve em polêmica com outra cantora baiana, após o distanciamento de Ivete Sangalo no início do ano.

Tags:

