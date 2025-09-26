Nizam acusa peões de usarem maconha em 'A Fazenda 17' e ameaça denunciar à Record

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:56
A noite desta sexta-feira (26) foi marcada por mais uma polêmica em A Fazenda 17. Nizam, ex-participante do BBB, acusou dois peões de usarem maconha dentro do confinamento da RecordTV. A revelação, feita durante uma conversa com Créo Kellab, agitou as redes sociais e levantou pedidos para que a produção do reality se manifeste sobre o episódio.
“Tem uma maneira de expulsá-los. Eles tão fazendo uma coisa errada”, disparou Nizam, sugerindo que poderia recorrer à direção do programa. Em tom de metáfora, o influenciador ainda falou sobre “um perfume muito bom que eles passam”, insinuando o uso da substância. Créo reagiu surpreso: “É? Mentira?”.
Elenco de "A Fazenda 17"
A fala repercutiu rapidamente na web. Alguns internautas apoiaram a denúncia, enquanto outros ironizaram: “Como se não fosse o Carelli que liberasse”, comentou um usuário no X, antigo Twitter. “Toda edição rola lá dentro”, escreveu outra pessoa.
Essa não é a primeira vez que o uso de drogas dentro do reality é citado. Em 2021, durante A Fazenda 13, Dayane Mello chegou a pedir maconha em uma festa, gerando conversas suspeitas entre MC Gui, Gui Araujo e Dynho Alves. Na ocasião, o público também especulou sobre possível liberação de substâncias pela produção, mas nada foi confirmado.
Com a nova acusação de Nizam, fãs aguardam um posicionamento oficial da RecordTV. Até o momento, a emissora não comentou o caso.