REALITY SHOW

Nizam acusa peões de usarem maconha em 'A Fazenda 17' e ameaça denunciar à Record

Ex-BBB afirma que dois participantes do reality fumaram dentro da sede e promete expor o caso para a produção

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:56

Nizam acusa peões de fumarem maconha em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/RecordPlus

A noite desta sexta-feira (26) foi marcada por mais uma polêmica em A Fazenda 17. Nizam, ex-participante do BBB, acusou dois peões de usarem maconha dentro do confinamento da RecordTV. A revelação, feita durante uma conversa com Créo Kellab, agitou as redes sociais e levantou pedidos para que a produção do reality se manifeste sobre o episódio.

?GRAVE! Nizam planeja denunciar dois peões para a produção por estarem, supostamente, usando maconha dentro do programa. #AFazenda pic.twitter.com/uwNeSRJa7p — Central Reality (@centralreality) September 26, 2025

“Tem uma maneira de expulsá-los. Eles tão fazendo uma coisa errada”, disparou Nizam, sugerindo que poderia recorrer à direção do programa. Em tom de metáfora, o influenciador ainda falou sobre “um perfume muito bom que eles passam”, insinuando o uso da substância. Créo reagiu surpreso: “É? Mentira?”.

Elenco de "A Fazenda 17" 1 de 26

A fala repercutiu rapidamente na web. Alguns internautas apoiaram a denúncia, enquanto outros ironizaram: “Como se não fosse o Carelli que liberasse”, comentou um usuário no X, antigo Twitter. “Toda edição rola lá dentro”, escreveu outra pessoa.

Polêmica antiga volta à tona

Essa não é a primeira vez que o uso de drogas dentro do reality é citado. Em 2021, durante A Fazenda 13, Dayane Mello chegou a pedir maconha em uma festa, gerando conversas suspeitas entre MC Gui, Gui Araujo e Dynho Alves. Na ocasião, o público também especulou sobre possível liberação de substâncias pela produção, mas nada foi confirmado.