Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nizam acusa peões de usarem maconha em 'A Fazenda 17' e ameaça denunciar à Record

Ex-BBB afirma que dois participantes do reality fumaram dentro da sede e promete expor o caso para a produção

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:56

Nizam acusa peões de fumarem maconha em A Fazenda 17
Nizam acusa peões de fumarem maconha em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/RecordPlus

A noite desta sexta-feira (26) foi marcada por mais uma polêmica em A Fazenda 17. Nizam, ex-participante do BBB, acusou dois peões de usarem maconha dentro do confinamento da RecordTV. A revelação, feita durante uma conversa com Créo Kellab, agitou as redes sociais e levantou pedidos para que a produção do reality se manifeste sobre o episódio.

“Tem uma maneira de expulsá-los. Eles tão fazendo uma coisa errada”, disparou Nizam, sugerindo que poderia recorrer à direção do programa. Em tom de metáfora, o influenciador ainda falou sobre “um perfume muito bom que eles passam”, insinuando o uso da substância. Créo reagiu surpreso: “É? Mentira?”.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

A fala repercutiu rapidamente na web. Alguns internautas apoiaram a denúncia, enquanto outros ironizaram: “Como se não fosse o Carelli que liberasse”, comentou um usuário no X, antigo Twitter. “Toda edição rola lá dentro”, escreveu outra pessoa.

Polêmica antiga volta à tona

Essa não é a primeira vez que o uso de drogas dentro do reality é citado. Em 2021, durante A Fazenda 13, Dayane Mello chegou a pedir maconha em uma festa, gerando conversas suspeitas entre MC Gui, Gui Araujo e Dynho Alves. Na ocasião, o público também especulou sobre possível liberação de substâncias pela produção, mas nada foi confirmado.

Com a nova acusação de Nizam, fãs aguardam um posicionamento oficial da RecordTV. Até o momento, a emissora não comentou o caso.

Leia mais

Imagem - Influenciador Luan Alencar sofre agressões do namorado após flagra de traição na Europa

Influenciador Luan Alencar sofre agressões do namorado após flagra de traição na Europa

Imagem - Término de Karol e Léo Pereira teria relação com festa pós-Libertadores; veja quais jogadores participaram

Término de Karol e Léo Pereira teria relação com festa pós-Libertadores; veja quais jogadores participaram

Imagem - Claudia Leitte deixa de seguir cantora baiana após ataque e comparação com ‘prostituta’

Claudia Leitte deixa de seguir cantora baiana após ataque e comparação com ‘prostituta’

Tags:

A Fazenda 17

Mais recentes

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
Imagem - Como usar códigos na Netflix para desbloquear categorias ocultas

Como usar códigos na Netflix para desbloquear categorias ocultas
Imagem - Theo Becker expõe episódio de agressão em namoro com Andressa Suita

Theo Becker expõe episódio de agressão em namoro com Andressa Suita

MAIS LIDAS

Imagem - Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data
01

Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista
02

Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
03

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp
04

Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp