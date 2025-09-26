Acesse sua conta
‘Não tenho nada para comentar’, diz Karoline Lima sobre término com jogador Léo Pereira

Influenciadora garante estar tranquila após fim de namoro de quase dois anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:10

Karoline Lima e o jogador Léo Pereira não estão mais juntos Crédito: Reprodução

Karoline Lima confirmou nesta sexta-feira (26) o fim do relacionamento com o jogador Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. A influenciadora falou brevemente à coluna de Lucas Pasin e afirmou que está bem.

“Estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, disse Karoline, mantendo discrição sobre os motivos do fim da relação. Pouco depois da confirmação, ambos começaram a apagar registros do casal no Instagram.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo e Karoline e Militão e Tainá por Reprodução
Karoline Lima e sua filha Cecícilia por Reprodução
Karoline Lima compartilhou 'perrengue chique' com os seguidores por Reprodução
Cecília e Karoline Lima por Reprodução
Cecília com a mãe, Karoline Lima, e o pai, Éder Militão por Reprodução
Karoline Lima e Cecília Militão por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira, Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 19
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

O casal se conheceu em setembro de 2023, por intermédio de amigos em comum, enquanto Léo ainda se separava de Tainá Castro. O namoro foi oficializado publicamente no início de 2024, após meses de trocas de mensagens pelas redes sociais.

