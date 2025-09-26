APITO FINAL

‘Não tenho nada para comentar’, diz Karoline Lima sobre término com jogador Léo Pereira

Influenciadora garante estar tranquila após fim de namoro de quase dois anos

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:10

Karoline Lima e o jogador Léo Pereira não estão mais juntos Crédito: Reprodução

Karoline Lima confirmou nesta sexta-feira (26) o fim do relacionamento com o jogador Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. A influenciadora falou brevemente à coluna de Lucas Pasin e afirmou que está bem.

“Estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, disse Karoline, mantendo discrição sobre os motivos do fim da relação. Pouco depois da confirmação, ambos começaram a apagar registros do casal no Instagram.

