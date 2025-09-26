‘Não tenho nada para comentar’, diz Karoline Lima sobre término com jogador Léo Pereira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:10
Karoline Lima confirmou nesta sexta-feira (26) o fim do relacionamento com o jogador Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. A influenciadora falou brevemente à coluna de Lucas Pasin e afirmou que está bem.
“Estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, disse Karoline, mantendo discrição sobre os motivos do fim da relação. Pouco depois da confirmação, ambos começaram a apagar registros do casal no Instagram.
Karoline Lima e Léo Pereira
O casal se conheceu em setembro de 2023, por intermédio de amigos em comum, enquanto Léo ainda se separava de Tainá Castro. O namoro foi oficializado publicamente no início de 2024, após meses de trocas de mensagens pelas redes sociais.