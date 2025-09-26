INUSITADO

Bebê nasce com dois dentes e surpreende família: 'Fiquei perplexo'

Caso raro aconteceu em Planaltina; equipe retirou os dentinhos para evitar riscos ao recém-nascido

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:48

Bebê nasce com dois dentes Crédito: Reprodução

Um parto no Hospital de Planaltina, no Distrito Federal, chamou a atenção nesta semana. O pequeno Yan Matteo nasceu na terça-feira (23) já com dois dentes inferiores, deixando os pais e a equipe médica surpresos.

Assim que perceberam os dentinhos, os médicos acionaram os odontologistas do hospital. A remoção foi necessária porque os dentes estavam moles e poderiam causar engasgos ou até serem aspirados pelo bebê. “Foi tudo bem explicado e feito com muito cuidado”, contou o pai, Edivanei Alves, de 31 anos.

Bebês reborn causam polêmica na internet 1 de 4

Apesar do susto inicial, os pais comemoraram o episódio incomum. “Fiquei perplexo e, ao mesmo tempo, feliz. Já tinha ouvido falar que bebês podiam nascer com dentes, mas nunca tinha visto”, disse o pai, que guardou os dois dentinhos de Yan Matteo como recordação.