LUTA CONTRA LEUCEMIA

Fabiana Justus comemora 1 ano de transplante de medula óssea: 'Só queria viver'

Desabafo emocionante foi compartilhado nas redes sociais nesta sexta (28)

A influenciadora Fabiana Justus usou as redes sociais na última quinta-feira (27) para relembrar um momento especial que viveu em sua trajetória. Fabiana compartilhou registros do dia em que se submeteu a um transplante de medula óssea. A filha do empresário e apresentador Roberto Justus recebe a doação há um ano e agora inicia uma nova etapa no tratamento com doses máximas de medicamentos contra a leucemia. >

“Hoje, um ano depois, cá estou eu. Me sentindo mais viva do que nunca! Com cicatrizes visíveis e invisíveis que me lembram todos os dias de tudo o que passei. Ainda estou tentando lidar com as centenas de emoções que estão dentro de mim”, relatou emocionada a empresária. >