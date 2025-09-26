POLÊMICA

Marido de Flordelis nega romance com detenta na prisão e revela princípio de AVC da ex-deputada

Allan Soares rebate boatos de traição, fala sobre estado de saúde da esposa e explica por que demorou a assumir o casamento

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 22:35

Allan negou veementemente que Flordelis esteja envolvida em um novo romance Crédito: Reprodução

O produtor e empresário Allan Soares, de 26 anos, quebrou o silêncio nesta sexta-feira (26) para rebater os rumores de que sua esposa, a ex-deputada federal Flordelis, estaria vivendo um romance dentro do Complexo Penitenciário de Talavera Bruce, no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Allan desmentiu os boatos e ironizou as especulações: “Quero ver provar”, escreveu. Ele ainda afirmou que visitou a cantora gospel na última quinta-feira e que o relacionamento entre eles segue firme.

Além disso, o empresário revelou que Flordelis enfrenta problemas de saúde. Segundo ele, a ex-parlamentar sofreu um princípio de AVC e tem apresentado dificuldades para andar e falar: “Minha esposa está doente a semana inteira. Teve, segundo os médicos, um princípio de AVC”, publicou.

Presidiária desde agosto de 2021, Flordelis cumpre pena pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. O relacionamento com Allan foi assumido publicamente após o noivado em novembro de 2021, e em 2023 ela chegou a pedir autorização para oficializar o casamento religioso na prisão.