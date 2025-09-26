POLÊMICA

Theo Becker expõe episódio de agressão em namoro com Andressa Suita

Ator contou que levou um soco da influenciadora durante crise de ciúmes

Theo Becker voltou a falar sobre o relacionamento que teve com Andressa Suita entre 2005 e 2009, antes de a influenciadora engatar o romance com Gusttavo Lima, com quem é casada até hoje e tem dois filhos. Em entrevista ao Metrópoles, o ator de 48 anos relembrou um episódio delicado: segundo ele, chegou a ser agredido pela ex.

Becker contou que a situação aconteceu em seu aniversário de 28 anos, quando integrava o elenco da novela Mutantes. Na ocasião, Andressa teria se irritado após vê-lo conversando repetidamente com uma colega de trabalho. “Era meu aniversário, todo elenco estava presente. Uma das atrizes ficou conversando comigo e Andressa já tinha bebido. Quando entramos no carro, eu tomei um soco, do nada”, relatou.

O ator afirmou que Suita logo se arrependeu e pediu desculpas pela atitude, mas disse que ficou incomodado com a cena: “Foi a única vez que ela teve uma atitude assim comigo. Segurei, mas fiquei contrariado a noite inteira. Tomei um soco no olho. Na visão dela, eu merecia porque a menina parou para conversar comigo cinco vezes”.