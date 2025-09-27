Acesse sua conta
Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Ricardo Petraglia revelou que cultiva nove pés de cannabis em seu sítioncom autorização da Justiça.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:08

Ricardo Petraglia
Ator Ricardo Petraglia mostra sua plantação de cannabis no sítio e revela uso medicinal Crédito: Reprodução/Instagram

Ricardo Petraglia, de 74 anos, mostrou aos seguidores a plantação de cannabis que mantém em seu sítio em Xerém, na Baixada Fluminense. O ator, que vive longe da TV desde 2015, afirmou que cultiva nove pés da planta com autorização da Justiça, destinados ao consumo próprio e uso medicinal.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Petraglia exibiu com orgulho o crescimento das mudas, incluindo duas trazidas do Paquistão. “Cresceram, estão bonitas e bem cuidadas. Tenho orgulho de mostrar para vocês”, disse o artista, ressaltando que a cannabis foi fundamental em sua vida: “A maconha me salvou em 1975, porque me ajudou a me livrar de drogas pesadas. Hoje, após uma cirurgia no quadril, só o canabidiol me tirou a dor”.

Ricardo Petraglia

Ator Ricardo Petraglia mostra sua plantação de cannabis no sítio e revela uso medicinal por Reprodução/Instagram
Ator Ricardo Petraglia mostra sua plantação de cannabis no sítio e revela uso medicinal por Reprodução/Instagram
Ator Ricardo Petraglia mostra sua plantação de cannabis no sítio e revela uso medicinal por Reprodução/Instagram
Ator Ricardo Petraglia mostra sua plantação de cannabis no sítio e revela uso medicinal por Reprodução/Instagram
1 de 4
Ator Ricardo Petraglia mostra sua plantação de cannabis no sítio e revela uso medicinal por Reprodução/Instagram

O ator ainda reforçou que, apesar de muitos pedirem a erva, não pode repassar para terceiros, pois isso colocaria em risco sua licença para cultivo. Ativista pela legalização da cannabis, ele mantém um canal no Instagram, o MobyDickShow, dedicado a compartilhar informações sobre a planta e seu uso medicinal. Atualmente, o público pode rever seu trabalho na reprise da novela História de Amor, onde interpretou Xavier.

