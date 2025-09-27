Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:08
Ricardo Petraglia, de 74 anos, mostrou aos seguidores a plantação de cannabis que mantém em seu sítio em Xerém, na Baixada Fluminense. O ator, que vive longe da TV desde 2015, afirmou que cultiva nove pés da planta com autorização da Justiça, destinados ao consumo próprio e uso medicinal.
Em vídeos publicados nas redes sociais, Petraglia exibiu com orgulho o crescimento das mudas, incluindo duas trazidas do Paquistão. “Cresceram, estão bonitas e bem cuidadas. Tenho orgulho de mostrar para vocês”, disse o artista, ressaltando que a cannabis foi fundamental em sua vida: “A maconha me salvou em 1975, porque me ajudou a me livrar de drogas pesadas. Hoje, após uma cirurgia no quadril, só o canabidiol me tirou a dor”.
Ricardo Petraglia
O ator ainda reforçou que, apesar de muitos pedirem a erva, não pode repassar para terceiros, pois isso colocaria em risco sua licença para cultivo. Ativista pela legalização da cannabis, ele mantém um canal no Instagram, o MobyDickShow, dedicado a compartilhar informações sobre a planta e seu uso medicinal. Atualmente, o público pode rever seu trabalho na reprise da novela História de Amor, onde interpretou Xavier.