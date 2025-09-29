Acesse sua conta
Vitória pede mudança de horário em clássico contra o Bahia; entenda

Partida está marcada para o dia 16 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 21:39

Torcidas de Bahia e Vitória
Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

A direção do Vitória enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a alteração do horário da partida contra o Bahia. O jogo está marcado para o dia 16 de outubro, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

No documento, enviado no último sábado (27), o presidente Fábio Mota argumenta que o pedido é motivado pela necessidade de manter a segurança e garantir a mobilidade de torcedores, atletas, comissões técnicas, árbitros, seguranças, jornalistas e demais operadores da partida. Ele solicita a antecipação do jogo para as 19h30, duas horas antes do horário previsto.

"A partida entre Vitória e Bahia é um clássico de grande rivalidade e repercussão nacional. Reúne dois clubes com torcidas tradicionais, aguerridas e massivamente engajadas, havendo, nos últimos confrontos, registros de necessidade de reforço policial, acompanhamento de torcidas organizadas e protocolos de evacuação com presença ostensiva de forças de segurança", observa a direção do Leão.

Mascotinhos de Bahia e Vitória

O ofício ressalta que a realização da partida no horário programado expõe torcedores, principalmente os mais vulneráveis, como jovens, idosos e famílias, a riscos de segurança. "A antecipação para as 19h30 assegura maior fluidez no deslocamento, bem como permite que o evento se encerre em horário compatível com o funcionamento dos serviços públicos e privados, facilitando o retorno seguro de todos os envolvidos", completa.

A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Tags:

Bahia Vitória Brasileirão Futebol

