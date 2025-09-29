Acesse sua conta
Ex-meia de Grêmio e Corinthians tem prisão decretada por dívida de pensão

Douglas dos Santos, o “Maestro Pifador”, deve mais de R$ 26 mil em pensão alimentícia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:28

Douglas sendo apresentado no Corinthians
Douglas sendo apresentado no Corinthians Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Justiça do Rio Grande do Sul expediu um mandado de prisão contra o ex-jogador Douglas dos Santos, de 43 anos, em razão de uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 26.270,73. A decisão partiu da 6ª Vara de Família de Porto Alegre e foi assinada pelo juiz Antônio Claret Flôres. O processo corre em segredo de Justiça.

O mandado, expedido em setembro de 2024, determina que Douglas cumpra 30 dias de prisão em regime fechado, podendo ser transferido para o semiaberto caso não haja vagas. O documento tem validade de dois anos e a detenção poderá ser evitada se o ex-jogador quitar integralmente o débito.

O que diz a defesa

Em nota, o advogado de Douglas, Dr. Christian Walker, informou que “estão sendo adotadas todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial em curso”, ressaltando ainda o caráter sigiloso do processo e pedindo cautela no tratamento do tema por envolver questões pessoais e sensíveis.

