Ex-meia de Grêmio e Corinthians tem prisão decretada por dívida de pensão

Douglas dos Santos, o “Maestro Pifador”, deve mais de R$ 26 mil em pensão alimentícia

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:28

Douglas sendo apresentado no Corinthians Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Justiça do Rio Grande do Sul expediu um mandado de prisão contra o ex-jogador Douglas dos Santos, de 43 anos, em razão de uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 26.270,73. A decisão partiu da 6ª Vara de Família de Porto Alegre e foi assinada pelo juiz Antônio Claret Flôres. O processo corre em segredo de Justiça.

O mandado, expedido em setembro de 2024, determina que Douglas cumpra 30 dias de prisão em regime fechado, podendo ser transferido para o semiaberto caso não haja vagas. O documento tem validade de dois anos e a detenção poderá ser evitada se o ex-jogador quitar integralmente o débito.

O que diz a defesa

Em nota, o advogado de Douglas, Dr. Christian Walker, informou que “estão sendo adotadas todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial em curso”, ressaltando ainda o caráter sigiloso do processo e pedindo cautela no tratamento do tema por envolver questões pessoais e sensíveis.

Trajetória do profissional

Natural de Criciúma (SC), Douglas construiu carreira de destaque no futebol brasileiro, atuando como meio-campista em clubes de grande expressão. Conhecido como “Maestro Pifador” pela visão de jogo e qualidade nos passes, ele teve duas passagens marcantes pelo Grêmio (2010-2012 e 2015-2018), onde conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017.

No Corinthians, viveu outros momentos de glória: foi campeão da Copa do Brasil de 2009, da Libertadores de 2012 e do Mundial de Clubes do mesmo ano, tendo papel decisivo nessas conquistas. Revelado pelo Criciúma, Douglas também vestiu a camisa de clubes como São Caetano, Avaí, Brasiliense e Vasco, onde foi protagonista na campanha de acesso da Série B em 2014.