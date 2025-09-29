Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana

Astros estarão a favor desses signos, seja no amor, no trabalho ou nas finanças

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock

Prepare-se: a semana de 29 de setembro a 5 de outubro promete surpresas para alguns signos. Seja no amor, no trabalho ou nas finanças, certos astros estarão a favor de quem nasceu sob determinadas constelações. Se você está curioso para saber se a sorte vai sorrir para você, confira agora os três signos que devem se destacar nesta semana.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Os 3 signos mais sortudos da semana:

Leão: Leoninos terão a energia do Sol ao máximo, trazendo autoconfiança e carisma. Essa combinação favorece novos começos e oportunidades inesperadas, seja no trabalho ou na vida pessoal. A semana também promete momentos de sorte em decisões financeiras, um insight repentino pode fazer toda a diferença.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Sagitário: Os aventureiros do zodíaco estarão com Júpiter em posição favorável, ampliando a sorte e a intuição. Essa é a semana ideal para arriscar, explorar novas ideias ou aceitar convites que antes pareciam fora da rotina. A coragem pode trazer recompensas inesperadas.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Touro: Com Vênus inspirando criatividade e paciência, os taurinos podem se destacar em negociações e projetos que exigem foco. Além disso, a semana favorece ganhos e pequenas surpresas financeiras. Aproveite para planejar, sonhar e colocar ideias em prática: a sorte está a seu favor.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Leia mais

Imagem - 4 signos podem viver uma paixão à primeira vista ainda em setembro

4 signos podem viver uma paixão à primeira vista ainda em setembro

Imagem - Desapegue: o que cada signo precisa deixar para trás antes de outubro chegar

Desapegue: o que cada signo precisa deixar para trás antes de outubro chegar

Imagem - Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro

Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro

Tags:

Signo Signos Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que 'nocauteou' Wanderlei Silva e derrubou o lutador com um único soco

Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que 'nocauteou' Wanderlei Silva e derrubou o lutador com um único soco
Imagem - Além de Wagner Moura: confira quais famosos já viveram no icônico Edifício Oceania

Além de Wagner Moura: confira quais famosos já viveram no icônico Edifício Oceania
Imagem - Quem é Martina Sanzi? Conheça participante de 'A Fazenda 17' que já foi expulsa de outro reality

Quem é Martina Sanzi? Conheça participante de 'A Fazenda 17' que já foi expulsa de outro reality

MAIS LIDAS

Imagem - Cuidado! Planta popular vendida em feiras pode destruir o fígado e levar ao transplante
01

Cuidado! Planta popular vendida em feiras pode destruir o fígado e levar ao transplante

Imagem - Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana
02

Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana

Imagem - Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'
03

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Imagem - Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro
04

Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro