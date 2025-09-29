ASTROLOGIA

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana

Astros estarão a favor desses signos, seja no amor, no trabalho ou nas finanças

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:00

Prepare-se: a semana de 29 de setembro a 5 de outubro promete surpresas para alguns signos. Seja no amor, no trabalho ou nas finanças, certos astros estarão a favor de quem nasceu sob determinadas constelações. Se você está curioso para saber se a sorte vai sorrir para você, confira agora os três signos que devem se destacar nesta semana.

Os 3 signos mais sortudos da semana:

Leão: Leoninos terão a energia do Sol ao máximo, trazendo autoconfiança e carisma. Essa combinação favorece novos começos e oportunidades inesperadas, seja no trabalho ou na vida pessoal. A semana também promete momentos de sorte em decisões financeiras, um insight repentino pode fazer toda a diferença.

Sagitário: Os aventureiros do zodíaco estarão com Júpiter em posição favorável, ampliando a sorte e a intuição. Essa é a semana ideal para arriscar, explorar novas ideias ou aceitar convites que antes pareciam fora da rotina. A coragem pode trazer recompensas inesperadas.

Touro: Com Vênus inspirando criatividade e paciência, os taurinos podem se destacar em negociações e projetos que exigem foco. Além disso, a semana favorece ganhos e pequenas surpresas financeiras. Aproveite para planejar, sonhar e colocar ideias em prática: a sorte está a seu favor.

