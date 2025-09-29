Volante retorna e centroavante marca duas vezes em jogo treino na reapresentação do Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:32
Sem tempo para descanso, após a derrota para o Grêmio no último domingo (28), a terceira consecutiva no Brasileirão, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta segunda-feira (29), no CT Manoel Pontes Tanajura, e iniciou a preparação para o duelo contra o Ceará, marcado para quinta-feira (2), às 19h30, no Barradão, pela 25ª rodada da competição.
As atividades foram divididas em grupos. Enquanto os jogadores que começaram a partida diante do Grêmio realizaram trabalhos de recuperação física na academia, os demais – incluindo reservas e alguns atletas da base convocados – foram ao campo Bebeto Gama. Sob comando do preparador físico Juninho Nogueira, o grupo fez aquecimento seguido de um coletivo de 40 minutos, em dois tempos de 20.
Reapresentação do Vitória após derrota contra o Grêmio
A movimentação contou com a participação do volante Rúben Ismael, que voltou após passar por uma artroscopia, e do atacante Kike Saverio. O jogo-treino terminou empatado em 2 a 2: Renzo López marcou duas vezes para o time de camisa, enquanto Carlinhos e Rúben Rodríguez balançaram a rede pelo time de colete. Paralelamente, os goleiros treinaram sob orientação de Itamar Ferreira e Paulo Musse.
A atividade não contou com Fabri, que segue em tratamento de lesão muscular com o departamento de fisioterapia. Em contrapartida, os volantes Dudu e Pepê, que estavam suspensos contra o Grêmio, participaram normalmente do treino e estarão à disposição para enfrentar o Ceará.
Na 18ª colocação, com 22 pontos – cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que ainda tem um jogo a menos –, o Vitória encara a partida contra o Vozão como decisiva. O grupo volta a trabalhar nesta terça-feira (30), novamente na Toca, dando sequência à preparação para um confronto em que os três pontos são considerados inegociáveis na luta pela permanência.