A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

Cunhã-Poranga do Boi Garantido e ativista social, ela se envolveu com Davi Brito e, já em A Fazenda 17, protagonizou treta com Fernando Sampaio

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 22:27

A modelo e dançarina Tamires Assis, de 34 anos, é uma das participantes confirmadas de A Fazenda 17. Nascida no Amazonas, ela ganhou notoriedade nacional em 2024 ao viver um breve romance com o ex-BBB Davi Brito. O casal foi visto trocando beijos durante o Festival de Parintins, mas o relacionamento durou pouco mais de um mês e terminou de forma conturbada.

Tamires é a atual Cunhã-Poranga do Boi Garantido, papel de destaque no tradicional Festival de Parintins, e integra a ONG Manaós, que presta assistência a comunidades indígenas e ribeirinhas do estado. Além da carreira como dançarina, atua como ativista social, levantando bandeiras em defesa das mulheres e populações vulneráveis.

Em agosto de 2024, após o fim da relação, a modelo denunciou Davi Brito por ameaça. Ela relatou ter sido intimidada durante uma chamada de vídeo, na qual o ex-BBB teria mostrado uma arma de fogo. A denúncia resultou em uma medida protetiva concedida pela Justiça. “Tive muito medo de fazer essa denúncia, com certeza, mas não importa quem está do outro lado, nós somos mulheres e, infelizmente, a violência psicológica é normalizada e não deve ser assim”, declarou à época. Davi negou as acusações.

Na atual temporada, Tamires já se envolveu em sua primeira grande treta. Durante a dinâmica do Ferra Peão neste domingo (28), ela foi atacada por Fernando Sampaio, que a interrompeu, a insultou e chegou a jogar água em seu rosto. O episódio gerou revolta nas redes sociais, com internautas pedindo a expulsão imediata do ator.