A Fazenda 17: Quem é Fernando Sampaio, astro baiano de novelas bíblicas que agrediu ex de Davi Brito

Fernanda Varela
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 22:19
O ator e apresentador Fernando Sampaio, de 47 anos, é um dos nomes confirmados em A Fazenda 17. Nascido em Salvador, ele construiu carreira sólida na Record, onde atuou em novelas bíblicas de grande audiência como Os Dez Mandamentos, O Rico e Lázaro e Jezebel. Além de interpretar personagens marcantes, também se destacou como repórter no portal R7, cobrindo bastidores do extinto Programa Xuxa Meneghel.
A ligação com a televisão começou antes: Fernando teve participações na Globo, entre elas no folhetim Segundo Sol e na série Encantado’s. Sua versatilidade o consolidou como ator, apresentador e produtor.
O baiano já é conhecido do público de realities. Em 2024, chegou à final de A Grande Conquista 2, mas ficou atrás de Kaio Perroni na disputa pelo prêmio. À época, declarou que pretendia manter sua autenticidade ao entrar em A Fazenda. “Quero entrar para ganhar e vou continuar sendo o mesmo Fernando que fui em A Grande Conquista”, disse em entrevista ao R7.
Na atual temporada, Fernando já protagonizou sua primeira grande polêmica. Durante a dinâmica do Ferra Peão neste domingo (28), o ator discutiu com Tamires Assis, ex-namorada de Davi Brito. Ele a interrompeu, disparou ofensas e chegou a jogar água no rosto da peoa, episódio que repercutiu nas redes sociais e gerou pedidos de expulsão imediata.
A Fazenda 17 reúne 26 participantes e é apresentada por Adriane Galisteu. O prêmio desta edição é de R$ 2 milhões.