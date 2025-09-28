Acesse sua conta
A Fazenda 17: Fernando agride Tamires e internautas pedem expulsão; veja vídeo

O ator baiano interrompeu a ex de Davi Brito durante o Ferra Peão, lançou insultos, jogou água nela e gerou pedidos de expulsão nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 22:03

Fernando jogou água no rosto de Tamires
Fernando jogou água no rosto de Tamires Crédito: Reprodução

O clima esquentou em A Fazenda 17 neste domingo (28), durante a dinâmica do Ferra Peão, em Itapecerica da Serra. Fernando Sampaio perdeu o controle e partiu para cima de Tamires Assis, ex-namorada de Davi Brito. O ator interrompeu a fala da peoa, não a deixou concluir a justificativa e disparou ofensas. “Mentirosa do c*ralho”, gritou, acompanhando-a pelo espaço.

A situação piorou quando Fernando jogou água no rosto de Tamires, que reagiu indignada. “Atitude ridícula. Você merece ser preso”, disse a participante. O baiano, no entanto, não demonstrou arrependimento. “Sou descontrolado! Fala com a minha mão. É para você aprender”, respondeu.

A cena causou choque entre os colegas de confinamento e repercutiu nas redes sociais. No X, diversos internautas pediram a expulsão imediata de Fernando, classificando o episódio como inaceitável para o reality. “Eu não duvido que esse Fernando ainda seja expulso por agressão. Ele é meio alterado, sai da casinha facilmente”, comentou um usuário. A hashtag #FernandoExpulsa também ganhou força, reunindo milhares de críticas ao comportamento do peão.

Até o momento, a produção do programa não se pronunciou sobre eventuais punições ou medidas disciplinares.

