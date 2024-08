ASSUSTADOR

Denúncia de Tamires Assis tem prints de WhatsApp e foto de Davi Brito com arma

No entanto, segundo informações coletadas pelo Portal Em OFF, o ex-morador de Cajazeiras teria feito ameaças e, durante uma chamada de vídeo, exibiu uma arma de fogo na conversa, deixando a amazonense assustada.

? MEU DEUS! Jornalista divulga foto do suposto momento em que Davi Brito AMEAÇA Tamires com uma arma. pic.twitter.com/o4ikjTrdt5

Em outros documentos, a modelo do norte do país mostrou uma série de conversas com Davi e uma delas chamou a atenção. O ex-BBB no dia 15 de junho fez exatas 12 ligações em menos de 30 minutos para Tamires. "Tá ocupada? Tô com saudades. Não falou comigo hoje, tá de mal é?", questiona Davi. Um mês depois, no dia 16 de julho, Davi fez 16 ligações.