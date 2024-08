ENTRETENIMENTO

Mãe de Davi faz declaração polêmica contra a Globo, mas alega que fala foi 'distorcida'

A mãe do vencedor do BBB Davi Brito, Elisangela Brito, fez uma publicação polêmica nas redes sociais e, em seguida, publicou uma nota dizendo que a fala dela foi 'distorcida' pelo público.

"Mandaram ele recuar. Todo mundo viu que tiraram ele dali. Por que não deixou ele apertar o botão? A vida dele ia seguir, ele iria seguir, agora deixar o menino ganhar o programa, um dinheiro, para viver em tribulação", escreveu ela na publicação no X, antigo Twitter.

"As páginas distorceram minha fala, colocaram em cheque também a idoneidade do programa na tentativa de difamar e diminuir a trajetória de Davi dentro do mesmo. Mas é o que fazem há meses né, não vai mudar agora", diz o texto.