GOLPE

Vítima de estelionato, Kannemann recupera prejuízo de R$ 400 mil

Zagueiro do Grêmio foi alvo de quadrilha que clonou documentos para desviar salários de jogadores

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 16:33

Kannemann, zagueiro do Grêmio Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O zagueiro Walter Kannemann, do Grêmio, está entre os jogadores que foram vítimas de um esquema de estelionato desarticulado pela Polícia Civil do Paraná nesta terça-feira (24). A operação resultou na prisão de sete pessoas envolvidas no golpe, que também atingiu o atacante Gabigol, atualmente no Cruzeiro. >

Segundo informações da investigação liderada pelo delegado Thiago Liga, Kannemann teve um prejuízo de aproximadamente R$ 400 mil, enquanto Gabigol sofreu um desvio de cerca de R$ 800 mil. A quadrilha agia abrindo contas bancárias com nomes de jogadores, utilizando documentos forjados. Em seguida, solicitavam a portabilidade dos salários das contas originais para as que estavam sob controle do grupo criminoso, apropriando-se dos valores para uso pessoal.>

A equipe de comunicação de Kannemann informou que a fraude ocorreu em 2024 e que o jogador já foi ressarcido pelas instituições bancárias envolvidas, que também são consideradas vítimas na investigação. O atleta não pretende comentar o assunto publicamente. >

A descoberta do esquema se deu após as instituições financeiras identificarem movimentações suspeitas e alertarem as autoridades. As primeiras ocorrências foram registradas em agosto de 2024.>