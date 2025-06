DANDO O QUE FALAR

Botafogo divide imprensa internacional após classificação no Mundial

Enquanto alguns veículos elogiam o Glorioso, outros questionam o nível técnico da equipe

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 14:56

Botafogo venceu o PSG com gol de Igor Jesus Crédito: Vítor Silva/ BFR

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, o Botafogo garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e foi protagonista de uma enxurrada de análises na imprensa internacional. O bom desempenho no chamado “grupo da morte”, onde enfrentou o próprio Atlético e o PSG, despertou tanto elogios quanto críticas, principalmente da mídia espanhola. Jornais como o As e o Marca destacaram o mérito do time brasileiro em avançar diante de rivais teoricamente mais fortes. >

O As enfatizou que o Botafogo não apenas sobreviveu ao confronto com o time de Diego Simeone, mas também o neutralizou com eficiência. “O Botafogo apareceu como se mostrou na competição: rochoso na defesa e uma vespa no contra-ataque. O Atleti, impreciso, o Botafogo os atropelou com e sem a bola. Compacto, muito curto e com constantes transições vertiginosas”, escreveu a jornalista Patricia Cazón.>

Já o Marca ressaltou que, apesar da pressão em momentos do jogo, o time espanhol não chegou perto de eliminar os brasileiros. “Tentaram, tentaram. Muitas delas não foram perigosas... A estrutura defensiva de alto nível do Botafogo fez com que nunca chegassem perto do 3 a 0 que todos os torcedores do time rubro-negro sonhavam”, analisou David Medina.>

Contudo, nem todos compartilham da empolgação. Ainda antes do confronto decisivo, o jornalista Isaac Suárez, também do Marca, questionou o real nível técnico do Botafogo em comparação ao futebol europeu. “Acho que em condições normais, o Botafogo não estaria entre os 10 primeiros se jogasse a liga espanhola. Seria uma equipe do meio da tabela para baixo”, afirmou.>