MUITA GRANA

Dono do Botafogo acerta venda de clube por valores bilionários

Venda do Crystal Palace a empresário da NFL rende R$ 1,4 bilhão a John Textor, que se desfaz do clube para cumprir regra da Uefa

O Crystal Palace tem um novo sócio majoritário. John Textor, dono do Botafogo e da Eagle Football, fechou a venda de sua participação de 44,9% no clube inglês para Woody Johnson, proprietário do New York Jets, equipe da NFL. O valor do acordo foi de 190 milhões de libras (cerca de R$ 1,4 bilhão). >