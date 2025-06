INUSITADO

Morador de rua invade quarto de jogador do Fluminense nos EUA

Caso aconteceu em hotel onde a delegação do tricolor das laranjeiras está hospedada na Carolina do Sul; ninguém se feriu e nada foi furtado

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de junho de 2025 às 15:42

Quarto do Hotel Marriot, onde o Fluminense está hospedado para a Copa do Mundo de Clubes Crédito: Divulgação/Hotel Morriot

Uma situação inusitada e preocupante marcou a concentração do Fluminense na cidade de Columbia, nos Estados Unidos, onde a equipe disputa a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Um homem em situação de rua conseguiu furar o bloqueio de segurança do hotel Marriott Columbia e invadiu o quarto de um dos jogadores do elenco tricolor. Ele foi encontrado dormindo na cama do atleta. >

O caso aconteceu antes da partida contra o Ulsan, realizada no último sábado (21), e só foi descoberto quando o jogador tentou entrar no quarto com seu cartão de acesso — sem sucesso. Desconfiado da situação, o atleta avisou a comissão técnica, que acionou imediatamente a segurança do hotel.>

Ao entrarem no cômodo, membros da equipe e seguranças se depararam com o invasor dormindo tranquilamente. Apesar do susto, não houve registro de furto, agressão ou vandalismo. O homem foi retirado sem maiores incidentes, e a segurança foi reforçada nos arredores do local.>