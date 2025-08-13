Acesse sua conta
Em meio a sequência decisiva, Willian José cobra regularidade ao ataque: 'Temos uma responsabilidade'

Centroavante tricolor reconhece dificuldade ofensiva e projeta confrontos contra Corinthians, Ceará e Fluminense

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:26

Willian José em entrevista coletiva
Willian José em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar da boa campanha na temporada, o Bahia ainda convive com momentos de ineficiência ofensiva. Antes de marcar três vezes no empate contra o Fluminense, o time havia passado dois jogos sem balançar as redes. Nos últimos oito compromissos, ficou no zero em quatro deles. Atento a esse cenário, o atacante Willian José analisou o que o Esquadrão precisa ajustar para marcar com mais regularidade.

“Todo mundo quer fazer gol, ninguém acha bom perder oportunidades. Hoje trabalhamos finalização, buscando melhorar a cada dia. Falta um pouco mais de tranquilidade no último passe e na hora de finalizar, escolher a melhor opção. No jogo tudo acontece muito rápido, mas vamos tentar evoluir a cada partida. Temos uma responsabilidade grande para melhorar o ataque”, afirmou o camisa 12, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (13), na Cidade Tricolor.

Artilheiro do Bahia na temporada, ao lado de Lucho Rodríguez, ambos com 10 gols, Willian José reforçou a importância de afiar a pontaria rapidamente, de olho na sequência decisiva que vem pela frente. Neste sábado (16), o Tricolor enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, às 21h, pela primeira rodada do returno do Brasileirão, precisando pontuar para se manter no G-4. Depois, na quarta-feira (20), encara o Ceará, na Arena Fonte Nova, em jogo único pela semifinal da Copa do Nordeste.

“Todo atacante quer estar bem nos jogos decisivos. O duelo contra o Corinthians pode nos dar confiança para fazer uma grande partida contra o Ceará. O foco agora é total no Corinthians, jogo difícil fora de casa, que pode ser crucial para seguirmos no G-4”, analisou.

Willian José também já projeta o reencontro com o Fluminense, agora pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida, na Fonte Nova, tem como data-base o próximo dia 27, enquanto a volta, no Maracanã, está marcada para a semana do dia 11 de setembro.

“A gente conhece o estilo deles e eles conhecem o nosso. Acho que será um grande espetáculo para quem gosta de futebol. Muita gente disse que o empate em 3 a 3 foi um dos melhores jogos do Brasileirão, e agora teremos um ingrediente a mais: a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Queremos fazer um grande jogo em casa para buscar a classificação no Rio”, declarou o centroavante.

Nesta quarta-feira (13), o elenco do Bahia treinou no CT Evaristo de Macedo pelo segundo dia seguido, já de olho no duelo contra o Corinthians. A preparação continua nesta quinta-feira (14), com o penúltimo treino antes do confronto com o Timão.

