Prepare-se: Júpiter retrógrado em Câncer já começou e vai mexer com seu coração e seus planos

Até março de 2026, todos os signos vão precisar encarar medos antigos e fortalecer suas bases internas

Giuliana Mancini

16 de novembro de 2025

Desde 11 de novembro, Júpiter está retrógrado em Câncer, e esse movimento vai até 11 de março de 2026. É um período que nos convida a olhar para dentro - para nossas emoções, nossos vínculos e o que realmente nos faz sentir seguros.

Júpiter, o planeta da expansão, quando retrógrado, não tira o crescimento, apenas muda a direção dele. Agora, o foco sai do mundo externo e se volta para o interior. É tempo de amadurecer emocionalmente, curar feridas antigas e redescobrir o que te sustenta por dentro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você é levado a revisitar o passado e enfrentar medos que estavam guardados. Situações familiares pedem resolução, e antigos padrões emocionais vêm à tona. Use essa fase para criar um ambiente mais acolhedor em casa e cuidar da sua energia.

Dica cósmica: coragem não é ausência de medo - é seguir mesmo tremendo.

Touro: Laços de amizade e conexões próximas entram em revisão. Você pode repensar quem realmente soma e quem drena. A comunicação se torna ferramenta de cura. Fale o que precisa ser dito - mas com empatia.

Dica cósmica: o silêncio também é uma forma de sabedoria.

Gêmeos: A forma como você lida com dinheiro e segurança emocional ganha destaque. É hora de reavaliar gastos, prioridades e o que realmente te dá estabilidade. Valorize o que já tem antes de buscar mais.

Dica cósmica: abundância começa quando você reconhece o suficiente.

Câncer: Com Júpiter retrógrado no seu signo, você sente tudo intensamente. É um convite para se reerguer emocionalmente, curar o passado e se reconectar com quem você é de verdade. Novos começos virão, mas primeiro é preciso se entender.

Dica cósmica: sua sensibilidade é sua força, não sua fraqueza.

Leão: O retrógrado de Júpiter te convida a pausar e olhar para dentro. O corpo pede descanso, a alma pede silêncio. Esse é o momento de planejar o futuro com calma e reconectar-se com a sua intuição.

Dica cósmica: recarregar-se também é produtividade.

Virgem: Velhas amizades ou círculos sociais podem se reconfigurar. É um bom momento para limpar o que não vibra na mesma sintonia que você. Novas alianças chegam depois que você liberar espaço.

Dica cósmica: qualidade vale mais que quantidade - em tudo.

Libra: Sua vida profissional passa por um período de revisão. Se algo não está mais te representando, Júpiter mostra onde é hora de mudar de direção. Foque no que traz propósito, não apenas reconhecimento.

Dica cósmica: sucesso é equilíbrio entre realização e paz.

Escorpião: As crenças e certezas que te guiavam podem ser questionadas. Júpiter retrógrado te faz rever seus valores e buscar um novo sentido para o que vive. Viagens, estudos e reflexões profundas ganham força.

Dica cósmica: o desconhecido pode ser o seu maior mestre.

Sagitário: Emoções profundas e temas ligados à intimidade ressurgem. É hora de curar feridas e fortalecer vínculos com quem você ama - e com você mesmo. Seja generoso ao olhar para o que ainda dói.

Dica cósmica: vulnerabilidade é o caminho mais curto até a verdade.

Capricórnio: Relacionamentos pedem atenção. Júpiter retrógrado mostra onde o equilíbrio está faltando - e onde é hora de recomeçar. Seja honesto, mas também paciente.

Dica cósmica: parcerias sólidas nascem da sinceridade.

Aquário: Sua rotina e hábitos precisam de ajustes. Se o corpo e a mente andam em desequilíbrio, esse trânsito te mostra o que precisa ser cuidado. O autocuidado se torna prioridade, não luxo.

Dica cósmica: disciplina é um ato de amor-próprio.

Peixes: A fase é de resgatar sua alegria e seu poder criativo. Júpiter te incentiva a sonhar de novo, mesmo que algo tenha te feito duvidar. É um momento fértil para se apaixonar pela vida outra vez.