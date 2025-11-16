NASCER NA FRENTE

Nem janeiro, nem maio: se seu filho nasceu em um desses três meses, ele será mais inteligente, segundo a ciência

Pesquisa de Harvard aponta os meses em que os bebês nascem com leve vantagem cognitiva e social.

Agência Correio

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 10:00

As vantagens estão relacionadas com o ano escolar Crédito: imagem: banco de imagens

A ciência continua a desvendar mistérios fascinantes a respeito do desenvolvimento humano, e uma investigação recente, conduzida pela prestigiada Universidade de Harvard, despertou grande interesse, especialmente entre os pais que se questionam sobre o potencial de inteligência dos seus filhos.

Um grupo de especialistas concentrou seus esforços em um fenômeno que, embora surpreendente, pode fornecer pistas valiosas sobre a correlação existente entre o mês de nascimento de uma criança e o seu desempenho cognitivo geral.

Quando seu filho nasceu? 1 de 5

De acordo com os resultados detalhados obtidos neste estudo robusto, os pequenos que nascem em certos meses específicos do ano possuem uma ligeira vantagem em termos de habilidades cognitivas e inteligência, em comparação com aqueles que nasceram em outras épocas.

Este padrão sugere que os jovens nascidos especificamente entre os meses de outubro e dezembro tendem a se destacar significativamente em testes de capacidade cognitiva e apresentam um desempenho superior quando avaliados no ambiente escolar. Contudo, os pesquisadores de Harvard esclarecem que essa diferença notável não se origina de nenhuma predisposição genética singular, mas sim de uma complexa combinação de fatores contextuais.

Diferença de maturidade na sala de aula

Para entender de forma completa por que as crianças nascidas entre outubro e dezembro parecem exibir um rendimento superior no que diz respeito à capacidade cognitiva, é essencial levar em consideração o contexto acadêmico e social no qual elas se desenvolvem.

Os pesquisadores da Universidade de Harvard destacam que a chave para essa disparidade reside principalmente nas diferenças de idade e de maturidade observadas dentro de uma mesma turma escolar.

Em geral, os jovens que nascem no final do ano letivo tendem a ser consideravelmente mais novos em comparação direta com os seus colegas que nasceram nos primeiros meses do ano, o que implica que eles devem enfrentar e superar desafios adicionais. É fundamental entender, no entanto, que esses desafios não são intrinsecamente negativos; na verdade, eles estabelecem uma dinâmica única onde a criança é incentivada a se esforçar muito mais para se equiparar aos seus colegas.

Esse esforço extra é direcionado tanto para as habilidades acadêmicas, quanto para as habilidades sociais e emocionais. Essa necessidade de superação contínua pode funcionar como um poderoso estímulo para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos pequenos.

Habilidades sociais em destaque

Um outro aspecto extremamente interessante trazido à luz por este estudo de Harvard é a conexão clara entre o mês de nascimento de uma criança e a qualidade de suas habilidades sociais.

Os nascidos nos meses de outubro, novembro e dezembro também demonstraram ser mais habilidosos quando o assunto é estabelecer relacionamentos sociais significativos e se adaptar rapidamente a novos ambientes de convivência.

Segundo a análise dos especialistas envolvidos na pesquisa, este fato se explica porque, ao iniciar o colégio, as crianças que são mais novas precisam se dedicar intensamente à construção de amizades e à sua integração social. Elas têm uma consciência intrínseca de que devem conquistar o respeito e a aceitação dos seus colegas que são mais velhos, exigindo um trabalho mais intenso de comunicação e interação.

Este esforço notável em interagir socialmente fomenta o desenvolvimento de uma maior empatia, uma comunicação muito mais eficaz e aprimora as habilidades de resolução de conflitos, que são qualidades consideradas essenciais para alcançar o sucesso social e acadêmico a longo prazo.

O que significa para os pais

Para os pais de primeira viagem ou não, este estudo oferece uma perspectiva instigante sobre a maneira pela qual as diferentes etapas de desenvolvimento podem exercer influência sobre a vida e as habilidades de seus filhos.

Embora seja evidente que nada pode ser feito para alterar a data de nascimento de uma criança, os pais têm o poder de auxiliar e fomentar o desenvolvimento cognitivo e social dos pequenos de outras formas.

Isso pode ser feito por meio de atividades que estimulem diretamente a criatividade, o pensamento crítico e a virtude da perseverança. É altamente recomendado que os pais incentivem seus filhos a encarar desafios, tanto no ambiente acadêmico quanto no social, e que garantam que eles tenham um ambiente familiar que favoreça ativamente a exploração de novos caminhos e o aprendizado constante.

É vital também que os pais compreendam e reconheçam que, embora o mês de nascimento possa sim influenciar certos aspectos do desenvolvimento de seus filhos, este nunca será um fator determinante para o sucesso ou fracasso.