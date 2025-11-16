QUEDA DE AVIÃO

Família de Caio Júnior receberá indenização da Chapecoense por acidente aéreo de 2016

Processo está no TST, que definirá a base de cálculo; decisão é definitiva e não cabe recurso do clube

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 12:55

Família de Caio Júnior receberá indenização da Chapecoense por acidente aéreo de 2016 Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

A família do ex-técnico Caio Júnior, uma das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense em 2016, garantiu na Justiça o direito a ser indenizada pelo clube. A decisão é da 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) e não admite mais recurso por parte da Chapecoense.

O processo, que tramita em segredo de Justiça, está agora no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A Corte analisará a base de cálculo das indenizações por danos morais e materiais devidos à viúva, Adriana Saroli, e aos dois filhos do treinador. A família também terá direito a pensão mensal - paga à viúva e ao filho mais novo - mas os valores só serão definidos após o julgamento no TST, previsto para ocorrer apenas em 2026.

Segundo o advogado Ruy Barbosa, representante da família, o cálculo levará em consideração a expectativa de vida de Caio Júnior. Ele tinha 51 anos quando o avião caiu na Colômbia, e, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, sua expectativa de vida era de pelo menos mais 20 anos. Direitos de imagem não farão parte da indenização.

Adriana e Gabriel Saroli - que tinha 20 anos na época e hoje tem 29 - também receberão valores referentes a multas, FGTS e outros ressarcimentos. A ação tem como fundamento a negligência da Chapecoense na contratação do voo fretado da empresa boliviana LaMia.

De acordo com o presidente do clube, Alex Passos, o caso será incluído na Recuperação Judicial da Chape, que abrange todos os processos jurídicos envolvendo a instituição.

O acidente

O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana caiu em 29 de novembro de 2016, perto de Medellín, na Colômbia. Dos 77 ocupantes, 71 morreram.

A Aeronáutica Civil da Colômbia concluiu em 2018 que o combustível era insuficiente para o trajeto, e que a queda ocorreu por esgotamento do tanque, agravado por falhas de gestão de risco da LaMia.