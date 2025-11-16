Dias de sorte: 4 signos vão receber uma notícia muito boa nos próximos dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 09:00
Os próximos dias chegam marcados por uma força astrológica que une expansão, clareza e movimento. A Lua se alinha a Mercúrio e Júpiter, criando um cenário favorável para destravar situações, antecipar respostas e abrir portas que estavam prestes a se mover. É um período de avanços rápidos, mensagens decisivas e acontecimentos positivos que surgem quando menos se espera.
Dentro desse contexto, quatro signos recebem impacto direto dessa energia, ficando mais propensos a uma reviravolta boa, um contato importante ou a confirmação de algo que vinha demorando para se resolver.
Touro
Touro atravessa dias consistentes, com estabilidade emocional e boas oportunidades. Vênus favorece acordos, relações e decisões importantes. A notícia inesperada pode vir de alguém querido ou de uma situação que finalmente encontra equilíbrio. O signo é beneficiado por resoluções sólidas, avanços afetivos, entendimentos e ganhos práticos que fortalecem sua rotina.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos
A boa fase de Gêmeos ganha impulso com Mercúrio em excelente sintonia com Júpiter. O período favorece comunicações, convites, retornos e qualquer situação que dependa de diálogo ou resposta. A notícia pode chegar por mensagem ou ligação e traz solução para algo que parecia indefinido. No trabalho, surge uma nova chance de crescimento. Na vida pessoal, alguém próximo pode surpreender com uma atitude sincera e positiva.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Sagitário
Sagitário recebe uma onda de movimento ligada a assuntos práticos e emocionais. Questões sobre trabalho, viagens, estudos ou documentos ganham velocidade. Uma aprovação, confirmação ou oportunidade aparece de forma repentina e no momento certo. No amor, uma conversa aguardada tem tudo para finalmente acontecer e clarear caminhos.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Peixes
Peixes recebe uma notícia que mexe diretamente com sua sensibilidade. A Lua movimenta emoções e abre espaço para revelações positivas envolvendo família, amor, projetos pessoais ou algo que se conecta aos seus sonhos. O período traz alívio e a sensação de que tudo começa a se encaixar. Mensagens inesperadas e sinais intuitivos também ganham força.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Por que esses signos estão em destaque
Os trânsitos da semana criam uma combinação poderosa formada por Mercúrio, Júpiter e pela Lua Crescente, um trio que incentiva respostas, desbloqueios e evolução emocional. Mutáveis e fixos ligados à comunicação e à sensibilidade recebem essa influência de maneira mais intensa.
Gêmeos, Sagitário, Touro e Peixes entram em um ciclo de boas surpresas nos próximos dias. A notícia inesperada pode vir de um contato especial, de um caminho profissional que se abre ou de um movimento que devolve esperança e impulso. Para acompanhar como essa energia se desdobra, vale conferir também as previsões do dia.