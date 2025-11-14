ASTROLOGIA

Melhor não ignorar: veja os números que não podem faltar na Mega da Virada de cada signo

Os astros inspiram combinações que prometem elevar a confiança

Os astros inspiram combinações que prometem elevar a confiança para apostar na Mega da Virada, em um momento que mistura tradição, expectativa e a esperança de começar o próximo ano com novas possibilidades. O sorteio será realizado em 31 de dezembro, às 21h (horário de Brasília), e a edição deste ano tem prêmio estimado em R$ 850 milhões, valor que, dependendo da arrecadação, pode chegar a até R$ 1 bilhão. As apostas ficam abertas até a noite do sorteio, com prazo final para registrar palpites nas lotéricas, pelo site ou pelo aplicativo das Loterias Caixa. Lembre que a Mega da Virada não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas o prêmio é automaticamente dividido entre os acertadores da quina, e assim por diante, até ser totalmente distribuído.

A reta final de dezembro costuma despertar sonhos grandes e, segundo a astrologia, cada signo carrega frequências próprias que dialogam com padrões numéricos específicos. A ideia é simples, mas poderosa, usar vibrações que representam características marcantes de cada perfil para orientar escolhas e dar mais segurança na hora de preencher o bilhete.

Áries ganha força com números ligados ao impulso e ao movimento, como 1, 9 e 28.

Touro combina com números que remetem a estabilidade e construção, como 4, 6 e 22.

Gêmeos vibra melhor com números dinâmicos e versáteis, como 5, 14 e 23.

Câncer se conecta a sequências de proteção e memória afetiva, como 2, 11 e 20.

Leão se favorece de números de brilho e protagonismo, como 8, 19 e 29.

Virgem se alinha a números organizados e de ritmo constante, como 7, 16 e 24.

Libra encontra equilíbrio em números simétricos, como 3, 12 e 30.

Escorpião se identifica com números de profundidade e transformação, como 10, 18 e 27.

Sagitário se aproxima de números de expansão e sorte, como 13, 21 e 33.

Capricórnio combina com números de disciplina e estrutura, como 15, 26 e 31.

Aquário vibra bem com números inovadores e fora do comum, como 17, 25 e 32.

Peixes se conecta a números intuitivos e fluidos, como 6, 9 e 28.