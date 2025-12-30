3 signos se abrem para um amor mais verdadeiro nesta terça-feira (30 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:15
O dia nesta terça-feira, 30 de dezembro, traz uma energia de profunda autorreflexão nos relacionamentos. Velhos padrões emocionais vêm à tona não para ferir novamente, mas para serem finalmente compreendidos e encerrados. Para alguns signos, este é o momento de deixar de se definir pelas decepções do passado e criar espaço para um amor mais consciente, leve e real. Quando a autocrítica dá lugar à aceitação, o amor encontra o caminho de volta. Veja a previsão do site "Your Tango".
Leão: Hoje é dia de perceber até onde você vem se exigindo demais emocionalmente. Ao diminuir o controle e as expectativas excessivas, o amor flui com mais naturalidade. Há espaço para segundas chances e para conexões mais genuínas, desde que você confie no processo.
Dica cósmica: amor não precisa ser conduzido, apenas vivido.
Sagitário: Hoje você reconhece seu papel em histórias passadas sem culpa, apenas com maturidade. Ao se perdoar, você solta pesos antigos e se permite recomeçar. O dia favorece novas conexões e a redescoberta da própria capacidade de amar.
Dica cósmica: quando você se acolhe, o amor se sente seguro para chegar.
Aquário: Hoje é hora de baixar a guarda e aceitar que se proteger demais também afasta o que você deseja. O dia mostra que o amor não é uma ameaça, mas uma experiência que você precisa viver plenamente. Há alguém interessado, e vale a pena olhar com mais abertura.
Dica cósmica: vulnerabilidade também é uma forma de coragem.
