3 signos se abrem para um amor mais verdadeiro nesta terça-feira (30 de dezembro)

A energia do dia ajuda alguns signos a soltarem o passado, baixarem a guarda e permitirem que o amor entre com mais maturidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:15

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta terça-feira, 30 de dezembro, traz uma energia de profunda autorreflexão nos relacionamentos. Velhos padrões emocionais vêm à tona não para ferir novamente, mas para serem finalmente compreendidos e encerrados. Para alguns signos, este é o momento de deixar de se definir pelas decepções do passado e criar espaço para um amor mais consciente, leve e real. Quando a autocrítica dá lugar à aceitação, o amor encontra o caminho de volta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Hoje é dia de perceber até onde você vem se exigindo demais emocionalmente. Ao diminuir o controle e as expectativas excessivas, o amor flui com mais naturalidade. Há espaço para segundas chances e para conexões mais genuínas, desde que você confie no processo.

Dica cósmica: amor não precisa ser conduzido, apenas vivido.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Sagitário: Hoje você reconhece seu papel em histórias passadas sem culpa, apenas com maturidade. Ao se perdoar, você solta pesos antigos e se permite recomeçar. O dia favorece novas conexões e a redescoberta da própria capacidade de amar.

Dica cósmica: quando você se acolhe, o amor se sente seguro para chegar.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Aquário: Hoje é hora de baixar a guarda e aceitar que se proteger demais também afasta o que você deseja. O dia mostra que o amor não é uma ameaça, mas uma experiência que você precisa viver plenamente. Há alguém interessado, e vale a pena olhar com mais abertura.

Dica cósmica: vulnerabilidade também é uma forma de coragem.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Leão Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

