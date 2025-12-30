ASTROLOGIA

Dia de libertação emocional: Céu rompe padrões e desafia signos a saírem da zona de conforto hoje (30 de dezembro)

Céu rompe padrões antigos e convida a deixar o controle de lado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:12

A energia desta terça não combina com rigidez. A Lua em Touro costuma buscar segurança, mas Urano vem justamente para quebrar o que está engessado.

Situações que pareciam estáveis podem revelar fragilidades e isso não é negativo.

Touro e Escorpião sentem essa tensão com mais força, mas todos os signos são impactados. Conversas inesperadas, decisões de última hora e até mudanças emocionais profundas podem surgir.