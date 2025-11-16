Acesse sua conta
Veja antes e depois chocante de jogadores brasileiros

Muitos craques passaram por mudanças drásticas na aparência após a fama

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 08:00

Hulk, Léo Pereira, Raphinha e Gabigol mais jovens
Hulk, Léo Pereira, Raphinha e Gabigol mais jovens Crédito: Divulgação/CAP/Vitória de Guimarães e Santos

Existe um ditado popular que diz “você não é feio, você só não tem dinheiro”, e o universo do futebol brasileiro oferece alguns exemplos que compravam isso. Ao longo da carreira, muitos jogadores passam por transformações marcantes depois que a fama e os altos salários permitem investimentos pesados em estética, como lentes de contato dental, implantes capilares e procedimentos de harmonização facial. Alguns vão além, como o zagueiro Léo Pereira, que em 2021 realizou uma otoplastia para modificar o formato das orelhas. A seguir, veja alguns jogadores brasileiros que mudaram draticamente de aparência. 

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros

Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram
Yuri Alberto, do Corinthians por Divulgação/Santos e Rodrigo Coca/Corinthians
Neymar, do Santos por Divulgação/Santos e Raul Baretta/Santos
Philippe Coutinho, do Vasco por Foto: Flickr/Vasco e Leandro Amorim/Vasco
Lucas Lima, do Sport por Divulgação/Santos e Paulo Paiva/Sport
Gérson, do Zenit por Reprodução/Redes sociais
Gabigol, do Cruzeiro por Divulgação/Santos e Divulgação/Flamengo
Raphinha, do Barcelona por Divulgação/Vitória de Guimarães e Divulgação/Barcelona
Hulk, do Atlético-MG por Divulgação e Pedro Souza/Clube Atlético Mineiro
Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Flamengo e Reprodução/Instagram
1 de 10
Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram

