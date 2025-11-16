TRANFORMAÇÕES RADICAIS

Veja antes e depois chocante de jogadores brasileiros

Muitos craques passaram por mudanças drásticas na aparência após a fama

Existe um ditado popular que diz “você não é feio, você só não tem dinheiro”, e o universo do futebol brasileiro oferece alguns exemplos que compravam isso. Ao longo da carreira, muitos jogadores passam por transformações marcantes depois que a fama e os altos salários permitem investimentos pesados em estética, como lentes de contato dental, implantes capilares e procedimentos de harmonização facial. Alguns vão além, como o zagueiro Léo Pereira, que em 2021 realizou uma otoplastia para modificar o formato das orelhas. A seguir, veja alguns jogadores brasileiros que mudaram draticamente de aparência.