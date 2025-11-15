TABU QUEBRADO

Brasil vence Senegal pela primeira vez na história em amistoso na Inglaterra

Estevão e Casemiro foram os responsáveis pelos gols da Amarelinha

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:05

Brasil venceu o Senegal por 2x0 Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira venceu o Senegal. O triunfo por 2x0 ocorreu neste sábado (15), em jogo amistoso em preparação para a Copa do Mundo 2026. Estevão e Casemiro foram os responsáveis pelos gols da Amarelinha. Agora, o Brasil encara a Tunísia na terça-feira (18), último jogo da seleção nacional em 2025.

O técnico italiano Carlo Ancelotti mandou a campo um time com: Ederson, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro e Matheus Cunha; Estevão, Rodrygo e Vinícius Jr. A escalação comprova convicções deste novo ciclo brasileiro, já que o ataque foi formado por um quarteto de jogadores móveis, sem uma referência definida. Na defesa, o teste da vez foi a utilização de Eder Militão como lateral direito.

O primeiro tempo do amistoso contou com bons momentos de ambas as equipes. O Brasil, em especial, chegou mais perto de abrir o placar. Matheus Cunha acertou a trave em duas oportunidades e Vini Jr parou no goleiro Mendy. O ímpeto ofensivo da Amarelinha se transformou em gol aos 27 minutos, quando Estevão aproveitou a sobra e bateu forte de esquerda para o fundo das redes.

Oito minutos depois de abrir o placar, os brasileiros chegaram novamente. Rodrygo cobrou falta na área e Casemiro recebeu sem marcação nas costas da marcação. O volante do Manchester United dominou e finalizou com precisão para ampliar a vantagem na Inglaterra.