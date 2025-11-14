Veja onde assistir Santos x Palmeiras, jogo que pode recolocar o Vitória no Z-4 da Série A

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:46
Santos e Palmeiras duelam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. A partida tem peso direto na luta contra o rebaixamento e pode recolocar o Vitória no Z-4, já que o Santos, atual 17º colocado, com 33 pontos, dois a menos que o Rubro-Negro, ultrapassaria o Leão, 16º, com 35 pontos, em caso de vitória.
A partida entre Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
O Peixe não vence há cinco rodadas e chega pressionado. O clássico é uma chance direta de deixar o Z-4 e ultrapassar o Vitória, igualando o número de jogos do rival baiano. Para a partida, Vojvoda não conta com Alexis Duarte, convocado pelo Paraguai, e ainda é dúvida a presença de Luan Peres. Neymar está confirmado entre os titulares.
A boa notícia para o Vitória é que o Palmeiras, líder do Brasileirão com 68 pontos, chega para o clássico querendo se recuperar de derrota para o Mirassol para seguir no topo da tabela. A má notícia, no entanto, é que o técnico Abel Ferreira terá 12 desfalques entre convocados, suspensos e lesionados. Para aliviar as ausências, o clube tenta a liberação de Flaco López da seleção argentina.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (Adonis Frías), Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo (Gabriel Bontempo); Barreal, Neymar e Robinho Jr. (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.