VÍDEO: Confira como foi o gol de Alerrandro pelo Vitória que concorre ao Puskas

Ex-atacante do Leão concorre ao prêmio por tento de bicicleta anotado contra o Cruzeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:31

Alerrandro tem 13 gols marcados no Campeonato Brasileiro
Alerrandro foi o artilheiro do Vitória em 2024, com 21  gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O golaço de bicicleta marcado por Alerrandro, quando ainda defendia o Vitória, rendeu ao atacante uma indicação ao Prêmio Puskás 2025, entregue ao gol mais bonito da temporada no futebol mundial. A Fifa divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de indicados aos prêmios Puskás e Marta, que serão concedidos na cerimônia do The Best 2025.

O lance que colocou o nome de Alerrandro entre os melhores do mundo aconteceu em 19 de agosto de 2024, no empate em 2x2 contra o Cruzeiro, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante acertou uma bicicleta espetacular da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, em um dos gols mais lembrados da temporada.

Durante sua passagem pelo Leão da Barra, em 2024, Alerrandro disputou 52 partidas, marcou 21 gols e deu sete assistências. No Brasileirão, foi artilheiro da competição, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto. O desempenho chamou atenção do exterior, e após o término do empréstimo junto ao RB Bragantino, o Vitória tentou mantê-lo, mas o jogador acabou se transferindo para o CSKA Moscou.

Gol marcado por Alerrandro foi indicado ao prêmio Puskas

Alerrandro foi o artilheiro do Leão em 2024, com 21 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro ganhou prêmios de artilheiro do Brasileirão e gol mais bonito da competição por Victor Ferreira/ECVitória
Alerrandro foi anunciado oficialmente pelo CSKA, da Rússia por Divulgação/CSKA
Alerrandro chegou ao 15º gol contra o Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou o gol de empate contra o Grêmio por Paula Fróes/CORREIO
Alerrandro tem 13 gols marcados no Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro comemora gol contra o Fortaleza, no Barradão por Arisson Marinho/CORREIO
Alerrandro é o artilheiro do Vitória no ano, com 17 gols marcados em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 16 gols pelo Vitória na atual temporada, sendo 10 pelo Brasileirão por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro abriu o placar do jogo, mas Vitória sofre virada e perde para o Corinthians por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro lidera o comando do ataque rubro-negro diante do Corinthians por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou o primeiro gol do Leão por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Alerrandro marca nos acréscimos e Vitória supera Fluminense dentro do Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro é o artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro, com sete gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Revelado pelo Atlético-MG, Alerrandro é o artilheiro do Vitória na temporada, com 12 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro é o artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro é o líder em participações diretas em gols do Vitória em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro é artilheiro do Vitória, com seis gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 18
Alerrandro foi o artilheiro do Leão em 2024, com 21 gols por Victor Ferreira/EC Vitória

