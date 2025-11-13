GOLAÇO

VÍDEO: Confira como foi o gol de Alerrandro pelo Vitória que concorre ao Puskas

Ex-atacante do Leão concorre ao prêmio por tento de bicicleta anotado contra o Cruzeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:31

Alerrandro foi o artilheiro do Vitória em 2024, com 21 gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O golaço de bicicleta marcado por Alerrandro, quando ainda defendia o Vitória, rendeu ao atacante uma indicação ao Prêmio Puskás 2025, entregue ao gol mais bonito da temporada no futebol mundial. A Fifa divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de indicados aos prêmios Puskás e Marta, que serão concedidos na cerimônia do The Best 2025.

O lance que colocou o nome de Alerrandro entre os melhores do mundo aconteceu em 19 de agosto de 2024, no empate em 2x2 contra o Cruzeiro, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante acertou uma bicicleta espetacular da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, em um dos gols mais lembrados da temporada.

?O GOL DE BICICLETA DO ALERRANDRO ESTÁ CONCORRENDO AO PRÊMIO PUSKAS



ENTREGUEM O PRÊMIOpic.twitter.com/lr5nPMZ9GH — debate y debate (@debateydebate) November 13, 2025

Durante sua passagem pelo Leão da Barra, em 2024, Alerrandro disputou 52 partidas, marcou 21 gols e deu sete assistências. No Brasileirão, foi artilheiro da competição, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto. O desempenho chamou atenção do exterior, e após o término do empréstimo junto ao RB Bragantino, o Vitória tentou mantê-lo, mas o jogador acabou se transferindo para o CSKA Moscou.