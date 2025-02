ADEUS LEÃO

Ex-Vitória, Alerrandro é anunciado oficialmente por clube russo

De acordo com o Red Bull Bragantino, o atleta pagou o valor da multa rescisória para ficar livre no mercado

Artilheiro do Brasileirão do ano passado pelo Vitória, o atacante Alerrandro foi anunciado oficialmente pelo CSKA, da Rússia, nesta segunda-feira (17). De acordo com o Red Bull Bragantino, o atleta pagou o valor da multa rescisória para ficar livre no mercado. Ele vai usar a camisa sete no novo clube.>